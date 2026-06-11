Ανθρωποειδές ρομπότ έφτασε στα 6.190 μέτρα: Η ιστορική ανάβαση στο ηφαίστειο Τσιμποράσο

Το ηφαίστειο Τσιμποράσο του Ισημερινού, δέχθηκε την επίσκεψη από ανθρωποειδές ρομπότ που έφτασε έως την κορυφή με τη βοήθεια ομάδας ορειβατών

Το ρομπότ, που ονομάστηκε Pemba, πέτυχε ένα ορόσημο στην ιστορία της ρομποτικής, καθώς κινήθηκε αυτόνομα σε απαιτητικά τμήματα του βουνού των Άνδεων. Ο επόμενος στόχος του είναι το Έβερεστ.

Πώς πραγματοποιήθηκε η ανάβαση;

Το Pemba ξεπέρασε τα 6.000 μέτρα στο Τσιμποράσο. Η αποστολή διήρκεσε περίπου 16 ώρες και δυσκόλεψε τόσο την ανθρώπινη ομάδα όσο και τη μηχανή.

Το ρομπότ αποτελεί τροποποιημένη έκδοση του εμπορικού μοντέλου Unitree G1, που κατασκευάζεται από την κινεζική εταιρεία Unitree Robotics.

Τις προσαρμογές πραγματοποίησε ο μηχανικός Πάμπλο Μπερλάνγκα και η εταιρεία του Geologic Dome, η οποία ειδικεύεται στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή τεχνολογιών σε ακραία περιβάλλοντα.

Το Pemba δεν ανέβηκε απλώς το βουνό ,ήρθε αντιμέτωπο με ψύχος, χιόνι και αέρα με ολοένα μικρότερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο, συνθήκες που συνήθως ακινητοποιούν συμβατικές ηλεκτρονικές συσκευές.

Για να το πετύχει αυτό ,η ομάδα:

εγκατέστησε προηγμένα συστήματα θερμικής διαχείρισης

προηγμένα συστήματα θερμικής διαχείρισης ενίσχυσε τη δομή του

τη δομή του βελτιστοποίησε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης

τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανέπτυξε νέους αλγορίθμους πλοήγησης.

Το αποτέλεσμα ήταν η δυνατότητα να κινείται αυτόνομα σε πλαγιές με κλίση έως 30 μοιρών και να συλλέγει περιβαλλοντικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω καμερών και αισθητήρων.

Η ανθρώπινη βοήθεια ήταν απαραίτητη

Παρά την τεχνολογική πρόοδο, η αυτονομία του Pemba έχει σαφή όρια. Στα πιο τεχνικά και επικίνδυνα τμήματα της διαδρομής προς την κορυφή, οι ορειβάτες χρειάστηκε να το μεταφέρουν χειροκίνητα, καθώς ένα λάθος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο το ρομπότ όσο και την ασφάλεια της αποστολής , καθώς το Τσιμποράσο αποτελεί ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον.

Το έδαφος είναι ανώμαλο, το χιόνι μπορεί να κρύβει ρωγμές και η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση επηρεάζει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ηλεκτρονικά συστήματα. Η μερική αυτονομία του Pemba κρίθηκε ωστόσο επαρκής ώστε η ανάβαση να θεωρηθεί σοβαρή δοκιμή πεδίου και όχι απλή επίδειξη εργαστηρίου.

Ο σχεδιασμός για το Έβερεστ

Η επιτυχία στο Τσιμποράσο δεν αποτελεί το τέλος του εγχειρήματος. Η ομάδα που ανέπτυξε το Pemba εργάζεται ήδη πάνω σε ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο: να γίνει το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που θα φτάσει στην κορυφή του Έβερεστ.

Η αποστολή αυτή απαιτεί νέες τεχνικές, επιχειρησιακές και κανονιστικές προκλήσεις. Οι αρχές του Νεπάλ εξετάζουν το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για να επιτρέψουν ρομποτικές αποστολές στο ψηλότερο βουνό του κόσμου, καθώς ένα ρομπότ που θα ακινητοποιηθεί στη διαδρομή θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο ή να απαιτήσει δαπανηρή επιχείρηση διάσωσης.

Ο στόχος του

Ο στόχος δεν είναι μόνο συμβολικός. Οι δημιουργοί του Pemba θεωρούν ότι το ρομπότ θα μπορούσε να συμβάλει:

στη συλλογή απορριμμάτων από τις διαδρομές ανάβασης

από τις διαδρομές ανάβασης στην παρακολούθηση παγετώνων

στη συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων σε υψόμετρα άνω των 8.000 μέτρων.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε στο Τσιμποράσο θεωρείται σημαντικό βήμα για τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, επιστημονικής εξερεύνησης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε περιοχές όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι δύσκολη ή επικίνδυνη.

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