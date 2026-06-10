Η μικρότερη σειρά στην ιστορία: Ήταν τόσο αμφιλεγόμενη που ακυρώθηκε μετά από ένα επεισόδιο (vid)

Μια τηλεοπτική κωμωδία που είχε ως πρωταγωνιστές τον Αδόλφο Χίτλερ και την Εύα Μπράουν προκάλεσε τεράστια θύελλα αντιδράσεων και ακυρώθηκε αμέσως.

Το να αποτύχει μια τηλεοπτική σειρά, να ακυρωθεί μετά την πρώτη της σεζόν ή να δεχτεί σκληρή κριτική είναι πιθανά σενάρια που συμβαίνουν συχνά. Ωστόσο, το να διαγραφεί ένα έργο από τον χάρτη με συνοπτικές διαδικασίες μετά από ένα και μόνο επεισόδιο, δεν είναι κάτι τόσο συνηθισμένο.

Αυτό ακριβώς συνέβη στο «Heil Honey I’m Home!», μια σειρά που μόλις έκανε πρεμιέρα προκάλεσε τεράστια πολεμική λόγω της ιστορίας της, η οποία είχε ως πρωταγωνιστές τον Αδόλφο Χίτλερ και την Εύα Μπράουν.

Η πλοκή της σειράς

Μακριά από αυτό που μπορεί να φαίνεται, η σειρά δεν εξυμνούσε τον ναζισμό. Αντίθετα, σατίριζε και επέκρινε τόσο τις τηλεοπτικές σειρές της εποχής όσο και τους πολιτικούς που πίστευαν ότι μπορούσαν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ειρηνικά με φιγούρες όπως ο ίδιος ο Φύρερ.

Τοποθετημένη στο Βερολίνο του 1938, η πλοκή επικεντρωνόταν στον Αδόλφο Χίτλερ (Νιλ ΜακΚόλ) και την Εύα Μπράουν (Ντενίκα Φέρμαν), οι οποίοι ζούσαν σε ένα διαμέρισμα περιτριγυρισμένοι από ενοχλητικούς γείτονες.

Μόλις ένα επεισόδιο στην τηλεόραση

Στο πρώτο και μοναδικό επεισόδιο, το ζευγάρι υποδεχόταν τον Νέβιλ Τσάμπερλεν, πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 1937 και 1940, ο οποίος πήγαινε για δείπνο στην κατοικία τους με σκοπό να διαπραγματευτεί και να υπογράψει μια συμφωνία. Ο Χίτλερ δεν ήθελε να το μάθουν οι γείτονές του, αλλά, όπως ήταν φυσικό, όλα κατέληξαν με εκείνους να εισβάλλουν στο δείπνο, προκαλώντας μια άκρως ξεκαρδιστική κατάσταση.

Ο συνδυασμός των παραπόνων από μεγάλο μέρος του κοινού και το γεγονός ότι η σειρά θεωρήθηκε κακή, είχε ως αποτέλεσμα να τερματιστεί η προβολή της εν ριπή οφθαλμού.