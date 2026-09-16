Έφτιαξε φωτοβολταϊκό σύστημα 1.000 Watt στον φράχτη του: Το κόστος των 420 δολάρια κέρδισε το TikTok

Ένας Αμερικανός δοκίμασε μια διαφορετική προσέγγιση στην ηλιακή ενέργεια, τοποθετώντας 10 εύκαμπτα πάνελ στον φράχτη του κήπου του.

Η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ στο σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζονται μεγάλες και δαπανηρές εργασίες στη στέγη και αυτό είναι που θέλησε να αποδείξει ένας Αμερικανός, ο οποίος τοποθέτησε 10 εύκαμπτα ηλιακά πάνελ στον φράχτη του κήπου του. Συνολικά, το σύστημα έχει ονομαστική ισχύ 1.000 Watt, με τον ίδιο να εξηγεί πως πρόκειται αρχικά για μια δοκιμή πριν προχωρήσει σε μια πιο ολοκληρωμένη εγκατάσταση.

Ο δημιουργός @kenk5194 δημοσίευσε την διαδικασία σε ένα από τα τελευταία βίντεό του στο TikTok. Πριν ξεκινήσει την τοποθέτηση, δείχνει ένα κουτί που, όπως αναφέρει, του κόστισε 420 δολάρια και περιείχε τα 10 πάνελ των 100 Watt της εταιρείας Dokio, τα οποία στερέωσε στον φράχτη, χρησιμοποίησε βίδες για γυψοσανίδες και υποστηρίζει ότι ολοκλήρωσε την εγκατάσταση σε περίπου 20 λεπτά.

Μια δοκιμή πριν από το μεγαλύτερο σύστημα

Η ιδέα προκάλεσε ενδιαφέρον, αλλά και ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την πραγματική παραγωγή ενέργειας, καθώς η ισχύς του 1 kW αφορά την ονομαστική δυνατότητα των 10 πάνελ, όμως η ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν στην πράξη εξαρτάται από παράγοντες όπως η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, ο προσανατολισμός και η θερμοκρασία.

Παράλληλα, επειδή τα πάνελ είναι τοποθετημένα πάνω σε φράχτη, η θέση τους δεν επιτρέπει πάντα την ίδια αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας που θα μπορούσε να προσφέρει μια εγκατάσταση με τη σωστή κλίση. Ο ίδιος ο δημιουργός εξηγεί ότι η συγκεκριμένη κατασκευή είναι προσωρινή και ότι στη συνέχεια θέλει να δοκιμάσει διαφορετικές, ρυθμιζόμενες βάσεις. Η ιδέα έχει ήδη βρει ενδιαφερόμενους που σκέφτονται να την εφαρμόσουν, ιδιαίτερα σε σημεία όπου οι φράχτες δέχονται πολλές ώρες ηλιοφάνειας.

Εύκολη τοποθέτηση, αλλά όχι χωρίς περιορισμούς

Τα εύκαμπτα πάνελ έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ελαφριά και εύκολα στη διαχείριση και την τοποθέτηση, ωστόσο, μπορεί να έχουν μικρότερη αντοχή και χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με άλλα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για μόνιμες εγκαταστάσεις.

Με το συγκεκριμένο πείραμα, ο χρήστης δείχνει ότι υπάρχουν πιο απλές επιλογές για όσους θέλουν να δοκιμάσουν την ηλιακή ενέργεια χωρίς να προχωρήσουν εξαρχής σε μια μεγάλη εγκατάσταση. Το χαμηλό κόστος, ο σύντομος χρόνος τοποθέτησης και η ευκολία στη χρήση κάνουν την πρόταση ενδιαφέρουσα, αν και η τελική απόδοση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες κάθε κατοικίας και τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθούν τα πάνελ.

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