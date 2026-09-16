Ουκρανία: Γιαγιά... κομάντο απενεργοποιεί ρωσικό drone και γίνεται viral

Η πράξη της προκάλεσε έντονα σχόλια, με παρατηρητές να επαινούν την ψυχραιμία και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε.

Μια γιαγιά στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας πλησίασε ένα προσγειωμένο ρωσικό drone FPV οπτικών ινών και κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να διακόψει τη σύνδεσή του με τον χειριστή.

Στο βίντεο, το οποίο φέρεται να καταγράφηκε από την πλευρά Ρώσου χειριστή και κυκλοφόρησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, η ηλικιωμένη γυναίκα πλησιάζει το ρωσικό drone και αφαιρεί το καρούλι της οπτικής ίνας, αποκόπτοντας έτσι τον σύνδεσμο ελέγχου. Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια αποσύνδεσε και την μπαταρία του drone, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

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