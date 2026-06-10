Πύρινο μέτωπο το Μπέλφαστ μετά την κατακρεούργηση άνδρα από Σουδανό: Έκαψαν σπίτια μεταναστών (vid)

Νύχτα τρόμου έζησε το Μπέλφαστ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό, όταν πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους και έκαψε ό,τι βρήκε μπροστά του, ακόμη και σπίτια μεταναστών.

Σκηνές εκτεταμένης βίας, καταστροφών και εμπρησμών εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (9/6) στο Μπέλφαστ, καθώς και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Η έκρηξη οργής σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε έναν 30χρονο Σουδανό για την άγρια επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα.

Παρά τις εκκλήσεις των Αρχών για ψυχραιμία, εκατοντάδες διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες, κατέβηκαν στους δρόμους στρεφόμενοι κατά των μεταναστών. Στο ανατολικό Μπέλφαστ, μια ομάδα περίπου 100 μασκοφόρων περιερχόταν τις γειτονιές, σπάζοντας πόρτες και παράθυρα και φωνάζοντας συνθήματα όπως «διώχνουμε τους ξένους».

Further update from police sources, a property has been set alight in the Lendrick Street area of Belfast.



Emergency services are heading that way.



An earlier bus fire on the Newtownards Road has been extinguished. @BelTel pic.twitter.com/YuNYtTWIXf — Kevin Scott (@Kscott_94) June 9, 2026

Επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών: Έκαψαν ολοκληρωτικά τα πάντα

Οι ταραχοποιοί πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων, αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, ενώ επιτέθηκαν με αντικείμενα κατά των αστυνομικών οχημάτων. Παράλληλα, εισέβαλαν και έβαλαν φωτιά σε σπίτια πολλαπλής κατοικίας που στεγάζουν αιτούντες άσυλο.

🚨NEW: Protestors have set fire to several properties on Lendrick Street in East Belfast tonight. pic.twitter.com/KJ3gCqoTc2 — Outpost Media (@OutpostMediaUK) June 9, 2026

Αρκετές από αυτές τις κατοικίες κάηκαν ολοσχερώς παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής, ενώ πολλές οικογένειες μεταναστών αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα υπό την προστασία της αστυνομίας. Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται μετά τις 2 τα ξημερώματα, ενώ αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, από το Λονδίνο έως τη Γλασκώβη.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης: Σοκάρει το βίντεο

Αφορμή για το ξέσπασμα των ταραχών στάθηκε ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο δράστης ακινητοποίησε το θύμα στη μέση του δρόμου και άρχισε να το κατακρεουργεί με ένα κουζινομάχαιρο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης φαίνεται να στέκεται πάνω από το αιμόφυρτο θύμα, κρατώντας το μαχαίρι στον λαιμό του και φωνάζοντας προς τους περαστικούς.

🚨Nightmare in Belfast Northern Ireland



The horrific video shows a Black African migrant stabbing a White British man in the face and neck multiple times while he lies on the street.



The knifeman screams in an unknown foreign language as he attempts to behead the victim.… — Curious Explorer (@aerogel_wizard) June 9, 2026

Η επίθεση αποτράπηκε χάρη στην άμεση και ηρωική παρέμβαση πολιτών, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους ακινητοποίησαν τον δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Το θύμα, ένας άνδρας ηλικίας μεταξύ 40 και 50 ετών, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση φέροντας τραύματα στα μάτια, στο πρόσωπο και στην πλάτη.

Το προφίλ του δράστη

Όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές, ο 30χρονος δράστης κατάγεται από το Σουδάν και κατέχει νόμιμη άδεια παραμονής στη Βρετανία. Σύμφωνα με το ιστορικό του, ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Δουβλίνο, από όπου έφτασε με λεωφορείο στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023. Εκεί υπέβαλε αίτηση ασύλου, η οποία εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

🇬🇧 ROYAUME-UNI : Des émeutes éclatent ce soir à #Belfast, en Irlande du Nord, des maisons et des véhicules sont incendiés et des voitures de la police attaquées, lors de manifestations appelées par l'extrême droite après une tentative de décapitation en pleine rue, perpétrée par… pic.twitter.com/SN8kSnFh7M — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026

Οι τοπικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την επίθεση με την τρομοκρατία. Ο 30χρονος οδηγείται σήμερα (10/6) στη Δικαιοσύνη αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές θανάτου.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ