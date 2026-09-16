Απίστευτο περιστατικό στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: Ο πρόεδρος των Σχεδιαστών Μόδας άρπαξε διαδηλώτρια, την ακινητοποίησε και της έκλεισε το στόμα

Η γυναίκα διαδήλωνε για την χρήση μαλλιού από τον οίκο μόδας COS, όταν ο Στίβεν Κολμπ την τράβηξε στην άκρη, της κάλυψε το στόμα και την ακινητοποίησε με το πόδι του

Μια απρόσμενη τροπή είχε η παρουσίαση της φθινοπωρινής-χειμερινής συλλογής 2026 της εταιρείας COS στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, αφού ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής, Στίβεν Κολμπ, καταγράφηκε σε βίντεο να αρπάζει με τα δύο του χέρια μια διαδηλώτρια για τα δικαιώματα των ζώων και να της καλύπτει το στόμα.

Η διαδηλώτρια, από την οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals, διαμαρτυρόταν, μαζί με άλλους διαδηλωτές, για την χρήση μαλλιού από τον οίκο μόδας COS, όταν ο Στίβεν Κολμπ την τράβηξε στην άκρη, της κάλυψε το στόμα και την ακινητοποίησε με το πόδι του.

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