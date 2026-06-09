Λύθηκε το μυστήριο της έντονης οσμής στην Αττική: Αυτή είναι η πιθανότερη εκδοχή (vid)

Η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εντόπισε την πιθανότερη πηγή της έντονης οσμής που αναστάτωσε χιλιάδες κατοίκους στην Αττική, πριν περίπου ένα μήνα.

Στο επικρατέστερο σενάριο σχετικά με την έντονη οσμή που αναστάτωσε χιλιάδες κατοίκους της Αττικής στις 19 Μαΐου κατέληξε η επιστημονική ομάδα AtmoHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», η πηγή της δυσοσμίας, η οποία έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας.

Πώς έφτασαν στην επίλυση του προβλήματος: Η πιθανότερη πηγή

Για να φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές αξιοποίησαν 164 επίσημες αναφορές και μαρτυρίες πολιτών, μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ακρίβειας και εξειδικευμένες τρισδιάστατες προσομοιώσεις.

Όπως εξήγησε στην εφημερίδα ο Βασίλης Αμοιρίδης, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής του AtmoHUB, η ομάδα πραγματοποίησε μια αντίστροφη πορεία (rewind) στην κίνηση των αέριων μαζών για να βρει το σημείο εκκίνησης. Η διασπορά των αερίων ξεκίνησε από την παράκτια ζώνη, κινήθηκε προς ανατολικά, δυτικά και βόρεια, και κορυφώθηκε μεταξύ 12:00 και 15:00 εκείνης της ημέρας.

Το τελικό εύρημα δείχνει ότι η οσμή σχετίζεται πιθανότατα με πλοίο μεταφοράς υγραερίου (LPG) που βρισκόταν στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Η ουσία που απελευθερώθηκε εκτιμάται ότι είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο.

Ο κ. Αμοιρίδης διευκρίνισε ότι τα αέρια αυτά είναι από τη φύση τους άοσμα, ωστόσο οι εταιρείες προσθέτουν σε αυτά μια χημική ένωση (μερκαπτάνες) που μυρίζει έντονα, ακριβώς για να γίνεται αντιληπτή οποιαδήποτε διαρροή. Ο ίδιος έσπευσε να καθησυχάσει τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ουσίες δεν είναι τοξικές ούτε επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.

Η περίπτωση της Ψυττάλειας

Παράλληλα, οι επιστήμονες απέκλεισαν το σενάριο του φυσικού αερίου ή κάποιας φυσικής προέλευσης, ενώ εξέτασαν, με πολύ μικρές πιθανότητες επαλήθευσης, και την πιθανότητα η μυρωδιά να προήλθε από τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας λόγω των δυτικών ανέμων.

Αν και το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε έρευνα στα πλοία μεταφοράς αερίου της περιοχής χωρίς να εντοπίσει κάποιο καταγεγραμμένο συμβάν, το δημοσίευμα αναδεικνύει την απουσία άμεσης δειγματοληψίας.

Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα «Inside Story» πως, αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα που το φαινόμενο βρισκόταν σε εξέλιξη, θα υπήρχε πλέον εργαστηριακή και απόλυτα ακριβής απάντηση για την ταυτότητα της ουσίας.

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