Απίστευτες εικόνες από το Ρέθυμνο: Η φωτιά «κατάπιε» ακόμα και το γήπεδο στις Μέλαμπες (vid)

Ανάμεσα στις υποδομές που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο βρίσκεται και το γήπεδο ποδοσφαίρου στις Μέλαμπες.

Η πύρινη λαίλαπα που σάρωσε το νότιο Ρέθυμνο δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε το γήπεδο ποδοσφαίρου στις Μέλαμπες, το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές από το πέρασμα της φωτιάς.

Όπως μεταδίδει το CRETA24, οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Οι πάγκοι, τα καθίσματα και άλλες εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές φθορές από τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ το γήπεδο αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μανίας με την οποία η φωτιά χτύπησε την περιοχή.

Εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο διακρίνονται λιωμένα καθίσματα, κατεστραμμένοι πάγκοι και εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, συνθέτοντας μια εικόνα που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς.

Το γήπεδο αποτελούσε σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και πλέον προστίθεται στη λίστα των υποδομών που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά, η οποία άφησε πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, αλλά και σε περιουσίες κατοίκων.

Την ίδια ώρα, η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι πρώτες εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής σε σπίτια, αγροτικές εκτάσεις και υποδομές. Η τραγωδία έχει ήδη στιγματιστεί από τον θάνατο δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ οι καταγραφές των ζημιών συνεχίζονται.

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