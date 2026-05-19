Μυστήριο με την έντονη οσμή στην Αττική: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Ανησυχία σε όλη την Αττική από τη μυστηριώδη οσμή που θυμίζει αέριο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ παραμένει άγνωστη η προέλευσή του.

Έντονη ανησυχία εξακολουθεί να προκαλεί στην Αττική η μυστηριώδης οσμή που έγινε αισθητή από το πρωί της Τρίτης σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί η πηγή της. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο, ενώ πολίτες και δημοτικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η έντονη μυρωδιά, που αρκετοί περιέγραψαν ως οσμή αερίου ή υγραερίου, καταγράφηκε σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο, ο Άλιμος, η Γλυφάδα αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Σε ορισμένα σημεία η δυσοσμία ήταν τόσο έντονη, ώστε προκάλεσε αναστάτωση σε κατοίκους και εργαζόμενους, ενώ προσωρινά εκκενώθηκε ακόμη και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου.

Από τις πρώτες ώρες κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συνεργεία του ΔΕΣΦΑ, της Enaon EDA, αλλά και το Λιμενικό Σώμα, πραγματοποιώντας ελέγχους σε δίκτυα φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις και θαλάσσιες περιοχές του Σαρωνικού. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί διαρροή ή τεχνικό πρόβλημα.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ξεκαθάρισε πως οι μετρήσεις δεν δείχνουν αυξημένους ρύπους ή άλλες ενδείξεις επικινδυνότητας πέρα από τη δυσάρεστη οσμή. Παράλληλα, από τα διυλιστήρια και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις επισημαίνεται ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό που να συνδέεται με το φαινόμενο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές δημάρχων της περιοχής, σύμφωνα με τις οποίες παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί και πριν από περίπου έναν μήνα. Το ενδεχόμενο η οσμή να σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες ή πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου εξετάζεται, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε ότι τα πρώτα δεδομένα δείχνουν πως οι αέριες μάζες προέρχονταν από θαλάσσιο και παράκτιο τομέα του Σαρωνικού, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο θαλάσσιας προέλευσης της μυρωδιάς, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει την ακριβή αιτία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι μέχρι να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα για το ασυνήθιστο φαινόμενο.

