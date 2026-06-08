Μια εντυπωσιακή προσθήκη για τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής ανακοίνωσε η Lego, παρουσιάζοντας το εμβληματικό μοντέλο της Σαγράδα Φαμίλια που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Η Lego προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου σετ που έχει σχεδιάσει ποτέ δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αντίγραφο της θρυλικής εκκλησίας Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης. Το φιλόδοξο αυτό μοντέλο απευθύνεται σε λάτρεις της αρχιτεκτονικής και απαιτητικούς κατασκευαστές.

Φόρος τιμής στον Αντόνι Γκαουντί

Η κυκλοφορία του συγκεκριμένου σετ έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς τιμά τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του οραματιστή Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί (1856 - 1926), ο οποίος σχεδίασε τον εμβληματικό ναό και έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τραμ.

Η πραγματική βασιλική βρίσκεται υπό κατασκευή για περισσότερα από 140 χρόνια, έχοντας ξεκινήσει το 1882. Αν και παραμένει ημιτελές, το έργο πέτυχε πρόσφατα ένα ιστορικό ορόσημο με την ολοκλήρωση του κεντρικού πύργου του Ιησού Χριστού.

Με ύψος 127,5 μέτρα, είναι ο ψηλότερος από τους 18 πύργους του ναού, καθιστώντας τη Σαγράδα Φαμίλια την ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα της δεκαετίας του 2030, περίπου 150 χρόνια αφότου ο Γκαουντί ανέλαβε και αναδιαμόρφωσε ριζικά τα αρχικά σχέδια.

12.060 τουβλάκια και ύψος πάνω από μισό μέτρο: Πότε θα είναι διαθέσιμο;

Το μοντέλο ανήκει στη δημοφιλή σειρά Lego Architecture, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή εκθεσιακά κομμάτια για ενήλικες. Η κατασκευή του αναμένεται να αποτελέσει μια πραγματική πρόκληση.

Αποτελείται από 12.060 τουβλάκια και το τελικό μοντέλο θα έχει ύψος που ξεπερνά τα 60 εκατοστά. Οι κατασκευαστές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Lego Builder για τρισδιάστατες οδηγίες και παρακολούθηση της προόδου τους.

Ο Ροκ Ζγκαλίν Κόμπε, σχεδιαστής της Lego Architecture, εξέφρασε τη μεγάλη περηφάνια της ομάδας του, σημειώνοντας πως η αποτύπωση της πολυπλοκότητας και της ιστορίας ενός ζωντανού μνημείου που εξελίσσεται για πάνω από έναν αιώνα αποτέλεσε μια σπάνια και απαιτητική σχεδιαστική πρόκληση.

Το σετ πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στα καταστήματα τον ερχόμενο Νοέμβριο, ωστόσο η εταιρεία έχει ήδη ανοίξει το σύστημα των προπαραγγελιών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

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