Το νέο τουριστικό hotspot των Ευρωπαίων: «300 ημέρες ηλιοφάνειας και 10 ευρώ το γεύμα»

Μία οικονομική και εναλλακτική λύση στη Μεσόγειο κερδίζει έδαφος για τις καλοκαιρινές διακοπές, προσφέροντας ήλιο, πλούσια ιστορία και εξαιρετική τοπική κουζίνα.

Οι διακοπές πραγματοποιούνται συνήθως σε δύο μεσογειακές χώρες: τη Γαλλία και την Ισπανία. Αντιπροσωπεύουν τους δύο πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, με σχεδόν 200 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως συνολικά.

Ωστόσο, υπάρχει ένα μέρος στον ευρωπαϊκό νότο που εξετάζεται σοβαρά για ποιοτικές διαμονές χωρίς πολλά έξοδα. Αυτό το μέρος βρίσκεται στην Ιταλία, ακριβώς στο τακούνι της μπότας.

Μπάρι: Κρυστάλλινα νερά, ήλιος, αλλά και ιστορία

Τοποθετημένο στην περιοχή της Απουλίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, το Μπάρι είναι μια πόλη που τα έχει όλα: ήλιο σχεδόν όλο τον χρόνο, εξαιρετική γαστρονομία, εντυπωσιακή ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και προσιτές τιμές.

Με 300 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, το Μπάρι είναι ένας προορισμός που μπορεί κανείς να απολαύσει κάθε εποχή, αλλά ιδιαίτερα την περίοδο του Πάσχα, όταν οι ήπιες θερμοκρασίες επιτρέπουν την εξερεύνηση της πόλης και των περιχώρων της χωρίς ταλαιπωρία.

Τα εδάφη του, κατάλληλα για την καλλιέργεια ελαιώνων, αμπελώνων και αμυγδαλιών, προσφέρουν εντυπωσιακά τοπία όπου μπορεί κανείς να βρει τα περίφημα Τρούλι, τις ιδιαίτερες πέτρινες κατοικίες με κωνική στέγη που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Οι παραλίες της Απουλίας προσφέρουν κρυστάλλινα νερά και παρθένα τοπία. Από τις ακτές του Σαλέντο μέχρι τους εμβληματικούς κολπίσκους στο Πολινιάνο α Μάρε, η φυσική ομορφιά ξεχωρίζει.

Το Μπάρι διαθέτει, επίσης, πλούσια ιστορική κληρονομιά. Ο Καθεδρικός Ναός της πόλης, το οχυρό Καστέλ ντελ Μόντε και τα ερείπια της Εγνάτιας είναι μερικά μόνο από τα εντυπωσιακά μνημεία που μπορεί κανείς να επισκεφθεί με προσιτά εισιτήρια, που κυμαίνονται μεταξύ 4 και 8 ευρώ.

Καλό και φθηνό φαγητό: 8 με 12 ευρώ οι μερίδες

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Μπάρι είναι η γαστρονομία του. Το να φάει κανείς καλά και φθηνά είναι εφικτό, καθώς ένα απλό γεύμα σε ένα τοπικό εστιατόριο κοστίζει μεταξύ 8 και 12 ευρώ.

Οι σπεσιαλιτέ της περιοχής περιλαμβάνουν φρέσκα θαλασσινά και κρέατα στα κάρβουνα, όλα συνοδευόμενα από τοπικά κρασιά που ξεκινούν από 5 ευρώ το μπουκάλι στα εστιατόρια.

Και για διαμονή;

Επιπλέον, η ιταλική πόλη προσφέρει επιλογές διαμονής για όλα τα βαλάντια. Οι πανσιόν και τα ξενοδοχεία 2 και 3 αστέρων διαθέτουν δωμάτια από 40 ευρώ τη βραδιά για δύο άτομα, ενώ όσοι αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία μπορούν να μείνουν στα παραδοσιακά Τρούλι από 80 ευρώ τη βραδιά.

Με όλα αυτά, το Μπάρι τοποθετείται ως ένας προορισμός σε άνοδο, στον οποίο πολλοί τουρίστες στρέφουν τα σχέδια των διακοπών τους με λίγα χρήματα. Διαθέτει καλή συνδεσιμότητα με τα αεροδρόμια της Ευρώπης, και από την Ισπανία μπορεί κανείς να ταξιδέψει απευθείας από το Ελ Πρατ της Βαρκελώνης και από το Μπαράχας της Μαδρίτης.

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