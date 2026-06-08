Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Μαντλίν ΜακΚάν: Στοιχεία-βόμβα στα χέρια της βρετανικής αστυνομίας για τον βασικό ύποπτο

Φάκελος με κρίσιμα νέα αποδεικτικά στοιχεία για τον Γερμανό ύποπτο παραδόθηκε στους Βρετανούς ντετέκτιβ, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το θρίλερ της εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν.

Βρετανοί ντετέκτιβ που εργάζονται στην υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν έλαβαν έναν φάκελο με νέα στοιχεία σχετικά με τον ύποπτο Κρίστιαν Μπρούκνερ.

Σε νέο ρεπορτάζ, η εφημερίδα The Sun ισχυρίζεται ότι αυτοί οι κρίσιμοι αστυνομικοί φάκελοι παραδόθηκαν σε αξιωματικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που εργάζονται στην επιχείρηση «Operation Grange». Το μέσο ενημέρωσης υποστηρίζει ότι τα «εκρηκτικά» στοιχεία περιέχουν φρέσκες πληροφορίες για τον Γερμανό καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα.

Η αλλαγή στάσης των βρετανικών αρχών

Ο Μπρούκνερ αποφυλακίστηκε πρόσφατα στη Γερμανία αφού εξέτισε ποινή κάθειρξης επτά ετών για ένα άλλο, άσχετο έγκλημα. Τα σχέδια για την έκδοσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο απέχουν ακόμη πολύ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αλλά η τελευταία εξέλιξη δείχνει μια «αλλαγή ταχύτητας» από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα: «Αυτές οι εξελίξεις είναι τεράστιες και δείχνουν πως το ενδιαφέρον της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για τον Μπρούκνερ είναι πραγματικό. Τον κυνηγούν, όπως ακριβώς και οι Γερμανοί».

Η Μαντλίν έκανε διακοπές με την οικογένειά της στο πορτογαλικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ όταν εξαφανίστηκε το βράδυ της 3ης Μαΐου 2007. Ο Μπρούκνερ ζούσε κοντά στο θέρετρο την εποχή της εξαφάνισής της και κατονομάστηκε επίσημα ως ύποπτος το 2022.

Ωστόσο, δεν του απαγγέλθηκε ποτέ κατηγορία για κανένα έγκλημα που να σχετίζεται με την υπόθεση. Πίσω στον Σεπτέμβριο, η Μητροπολιτική Αστυνομία αποκάλυψε ότι ο Γερμανός είχε αρνηθεί να δώσει συνέντευξη.

Η επίσημη τοποθέτηση της αστυνομίας

Ο Μάρκ Κράνγουελ, επικεφαλής αξιωματικός της έρευνας στην υπόθεση της Μαντλίν, δήλωσε: «Για πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους μας στην αστυνομία της Γερμανίας και της Πορτογαλίας για να διερευνήσουμε την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν και να στηρίξουμε την οικογένειά της ώστε να καταλάβει τι συνέβη το βράδυ της 3ης Μαΐου 2007 στην Πράια ντα Λουζ».

«Γνωρίζουμε την επικείμενη αποφυλάκιση ενός 49χρονου Γερμανού, ο οποίος ήταν ο κύριος ύποπτος στη γερμανική ομοσπονδιακή έρευνα για την εξαφάνιση της Μαντλίν», πρόσθεσε.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το άτομο παραμένει ύποπτο και στη δική της έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Ζητήσαμε μια συνέντευξη με αυτόν τον Γερμανό ύποπτο, αλλά, για νομικούς λόγους, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω Διεθνούς Αιτήματος, το οποίο και υποβλήθηκε. Στη συνέχεια, απορρίφθηκε από τον ύποπτο. Ελλείψει συνέντευξης, θα συνεχίσουμε ωστόσο να επιδιώκουμε κάθε βιώσιμη γραμμή έρευνας», συμπλήρωσε.

«Δεν μπορούμε να παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους αποφυλάκισής του θα πρέπει να απευθύνονται στις γερμανικές αρχές», κατέληξε.

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