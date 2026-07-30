Πόνος ψυχής: Καίγεται το φοινικόδασος της Πρέβελης - Δραματική επιχείρηση διάσωσης 51 ατόμων (vid)

Η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικόδασος της Πρέβελης.

Η πύρινη λαίλαπα που μαίνεται στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να αφήνει πίσω της εικόνες καταστροφής. Το απόγευμα της Πέμπτης οι φλόγες πέρασαν από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι και έφτασαν στο φοινικόδασος της Πρέβελης, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά αξιοθέατα της Κρήτης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς το μέτωπο, ενώ οι αναζωπυρώσεις δεν επιτρέπουν τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς και στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Επιχείρηση-θρίλερ για τον απεγκλωβισμό 51 ανθρώπων

Την ίδια ώρα εξελίχθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην παραλία της Πρέβελης, όπου δεκάδες άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί εξαιτίας της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών.

Υπό τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών, πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή, με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού και δύο ιδιωτικών σκαφών, παρά τους θυελλώδεις ανέμους που έφταναν τα 8 μποφόρ.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή παραμένουν πλωτά μέσα σε επιφυλακή, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τη μάχη για να περιορίσουν το καταστροφικό μέτωπο.

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