Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό πανό στο ΟΑΚΑ για τους τρεις αδικοχαμένους πυροσβέστες

Με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό πανό, οι φίλοι του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη των τριών πυροσβεστών.

Ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα της βραδιάς στο ΟΑΚΑ δεν είχε σχέση με όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League, οι φίλοι του «τριφυλλιού» τίμησαν τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

Το πανό που υψώθηκε στις εξέδρες έγραφε «Καλό παράδεισο στους πυροσβέστες μας», στέλνοντας ένα μήνυμα σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Η κίνηση απέσπασε το χειροκρότημα των φιλάθλων που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ και αποτέλεσε έναν συμβολικό φόρο τιμής σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον τους, την ώρα που η Ελλάδα εξακολουθεί να δοκιμάζεται από καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι τρεις πυροσβέστες που θυσιάστηκαν

Το πανό ήταν αφιερωμένο στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Κώστα Λαιμοδέτη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τις φονικές φωτιές.

Οι δύο πρώτοι σκοτώθηκαν στο Ρέθυμνο, όταν το πυροσβεστικό όχημα στο οποίο επέβαιναν εγκλωβίστηκε στις φλόγες, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο Κώστας Λαιμοδέτης έχασε τη ζωή του στο πύρινο μέτωπο του Γυθείου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

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