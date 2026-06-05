LIVE χάρτης: Πού υπάρχουν καρχαρίες στην Ελλάδα

Σε ποιες περιοχές εμφανίζονται πιο συχνά οι καρχαρίες και ποια είδη συναντάμε στα ελληνικά νερά.

Οι καρχαρίες δεν είναι «επισκέπτες» στις ελληνικές θάλασσες. Είναι μόνιμοι κάτοικοι της Μεσογείου και της χώρας μας, απλώς τις περισσότερες φορές κινούνται σε βάθη και διαδρομές που δεν τέμνονται με τις... ξαπλώστρες. Αυτό που αλλάζει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι θεάσεις καταγράφονται πολύ πιο εύκολα από περαστικούς και λουόμενους και μετά ταξιδεύουν στα social με αστραπιαία ταχύτητα.

Μόνο μέσα στον Μάιο αναφέρθηκαν περιστατικά στην Κόρινθο (στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης), αλλά και σε θαλάσσιες περιοχές της Βοιωτίας, με τον κόσμο να ψάχνει απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα: πού εμφανίζονται πιο συχνά και τι είδη συναντάμε στα ελληνικά νερά;

Πού τους «πιάνει» ο χάρτης

Σύμφωνα με τον χάρτη θεάσεων που φιλοξενεί το sharkisingreece.blogspot.com, οι αναφορές κατανέμονται σε αρκετές ζώνες, με πιο έντονη παρουσία καταγραφών στο Ιόνιο, στον Σαρωνικό, στον Παγασητικό, στη Χαλκιδική, στα Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης. Το κλειδί εδώ είναι η λέξη καταγραφές. Ο χάρτης δείχνει πού έχουν αναφερθεί περιστατικά και όχι πού «ζουν» αποκλειστικά οι καρχαρίες. Μια θέαση είναι συνάρτηση του πόσος κόσμος κινείται σε μια περιοχή, πόσοi ψαράδες κινούνται τριγύρω, πόσο συχνά βγαίνουν σκάφη και φυσικά πόσο εύκολα θα σηκωθεί το κινητό για να καταγράψει το βίντεο.

Τι είδη κυκλοφορούν στα ελληνικά νερά

Στα ελληνικά νερά έχουν καταγραφεί συγκεκριμένα είδη, με δύο ονόματα να εμφανίζονται συχνά στις αναφορές. Ο καρχαρίας μάκο και ο γαλάζιος καρχαρίας, ο οποίος συχνά συνδέεται με θεάσεις την άνοιξη, ειδικά τον Μάιο. Υπάρχει επίσης ο εξαβράγχιος, ένα είδος που συνήθως συνδέεται με μεγαλύτερα βάθη. Παράλληλα, αρκετές φορές στο ίδιο «καλάθι» μπαίνουν και είδη που αποτελούν συχνά αλίευμα ή «μπερδεύουν» τον μη ειδικό, όπως ο γκριζογαλέος και το σκυλόψαρο. Αυτός είναι και ένας λόγος που οι θεάσεις φουσκώνουν, γιατί δεν είναι κάθε καταγραφή και ο ίδιος τύπος καρχαρία.

Τι κάνεις αν συναντήσεις τα... σαγόνια

Αν υπάρξει θέαση κοντά σε ακτή, το ζητούμενο δεν είναι ο πανικός. Είναι η ψυχραιμία. Βγαίνεις ήρεμα, ενημερώνεις ναυαγοσώστη αν υπάρχει, ή το λιμενικό, και αφήνεις τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για ένα πέρασμα, όχι για σκηνή από ταινία. Η θάλασσα είναι μεγάλη, οι κινήσεις είναι απρόβλεπτες, και οι καρχαρίες δεν έχουν προηγούμενα με τον λουόμενο.

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