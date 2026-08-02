Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική: Προς Μέγαρα κατευθύνεται η φωτιά - Νέα 112 για εκκενώσεις οικισμών

Πού έχει φωτιά τώρα: Χάρτης με τα ενεργά μέτωπα στη χώρα - Δείτε live την πορεία τους.

Με 59 πύρινα μέτωπα να κατακαίνε τη χώρα, η σημερινή ημέρα εξελίσσεται σε μια δραματική μάχη με τις φλόγες. Η Δυτική Αττική και η Βοιωτία μετρούν ήδη τεράστιες πληγές, θέτοντας τις δυνάμεις πυρόσβεσης και τους πολίτες σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού.

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