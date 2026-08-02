Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική: Προς Μέγαρα κατευθύνεται η φωτιά - Νέα 112 για εκκενώσεις οικισμών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Πού έχει φωτιά τώρα: Χάρτης με τα ενεργά μέτωπα στη χώρα - Δείτε live την πορεία τους.
Με 59 πύρινα μέτωπα να κατακαίνε τη χώρα, η σημερινή ημέρα εξελίσσεται σε μια δραματική μάχη με τις φλόγες. Η Δυτική Αττική και η Βοιωτία μετρούν ήδη τεράστιες πληγές, θέτοντας τις δυνάμεις πυρόσβεσης και τους πολίτες σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού.
Δείτε το live για την εξέλιξη των πυρκαγιών στο reader.gr