Ο Τζόρνταν κάνει τη ζωάρα του στην Μύκονο: Πούρο, παρέα και στιγμές χαλάρωσης στο NAMMOS (vid)

Ο θρύλος του NBA, μαζί με τη σύζυγό του και μεγάλη παρέα φίλων, επέλεξε για γεύμα το Νάμμος, σε μια έξοδο που τράβηξε τα βλέμματα από το πρώτο λεπτό.

Από το απόγευμα της Τετάρτης η Μύκονος έχει άλλο ένα πολύ δυνατό όνομα στη λίστα των αφίξεων της, τον Μάικλ Τζόρνταν. Ο θρύλος του NBA πάτησε νησί με ιδιωτικό τζετ και χωρίς πολλά πολλά κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το υπερπολυτελές σκάφος του, που τον περίμενε στο λιμάνι.

Δεν είναι απλώς μια ακόμη διάσημη άφιξη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που για δεκαετίες είναι συνώνυμο του παγκόσμιου αθλητισμού και δη του μπάσκετ και που, όπως δείχνει το βίντεο του mykonoslive.gr, διάλεξε ξανά το νησί των ανέμων για να κατεβάσει ρυθμούς.

Πώς «ξόδεψε» τη μέρα του ο Τζόρνταν στη Μύκονο

Χθες, Πέμπτη, ο Μάικλ Τζόρνταν, μαζί με τη σύζυγό του και μια μεγάλη παρέα φίλων, έκανε στάση για φαγητό στο γνωστό μπαρ εστιατόριο Νάμμος. Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι, αφού το συγκεκριμένο σημείο παραμένει σταθερά από τα πιο πολυσυζητημένα του καλοκαιριού, με κόσμο που πάει για τη θάλασσα, τη μουσική, την ατμόσφαιρα και φυσικά για να δει και να... φανεί.

Σύμφωνα με τα πλάνα που κυκλοφορούν από τη Μύκονο, η παρέα έμεινε αρκετή ώρα, σε χαλαρό mood, με φαγητό, ποτά και μουσική που ανέβαινε σταδιακά. Η παρουσία του Τζόρνταν δεν πέρασε απαρατήρητη, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού μιλάμε για φιγούρα που όπου κι αν βρεθεί τραβάει βλέμματα, ακόμα κι αν ο ίδιος δείχνει να το αντιμετωπίζει σαν μια απολύτως φυσιολογική έξοδο.

Στα πλάνα, ο Τζόρνταν φαίνεται να απολαμβάνει τις στιγμές του, ήρεμος, με το πούρο του, κοιτώντας σαν να έχει κλείσει για λίγο τον διακόπτη της έντασης που κουβαλά το όνομά του. Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου, η σύζυγός του και η παρέα τους έδειξαν να μπαίνουν πιο εύκολα στο κλίμα του μαγαζιού, με κέφι, χορό και διάθεση που ταιριάζει απόλυτα στο μυκονιάτικο σκηνικό.

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