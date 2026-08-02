Διανυκτέρευσαν έξω από το Α.Τ. Τούμπας για να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα (vid)

Ουρές και διανυκτέρευση στο πεζοδρόμιο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας στη Θεσσαλονίκη για την έκδοση διαβατηρίου με την παλιά ταυτότητα.

Αλλοπρόσαλλες εικόνες εκτυλίχθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες πολίτες ξενύχτησαν στον δρόμο, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στην ουρά για την έκδοση διαβατηρίου πριν την αυστηροποίηση των κανόνων.

«Στρατοπέδευσαν» με καρέκλες από τις 10 το βράδυ

Η αναμονή ξεκίνησε από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (1/8). Επιστρατεύοντας πτυσσόμενες καρέκλες, προμήθειες σε νερό και θερμούς με καφέ, οι πολίτες έστησαν καρτέρι έξω από το αστυνομικό τμήμα από τις 22:00, περιμένοντας καρτερικά μέχρι το πρωί της Κυριακής (2/8) όταν και άνοιξαν οι θύρες.

Ο στόχος ήταν ένας: να προλάβουν να εξυπηρετηθούν μέχρι τις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής (2/8), όταν και ολοκληρωνόταν το εκτάκτως διευρυμένο ωράριο της υπηρεσίας.

Τί αλλάζει από τη Δευτέρα (3/8) με τις ταυτότητες;

Πίσω από την πρωτοφανή ταλαιπωρία κρύβεται η διορία της Δευτέρας (3/8), ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η υποχρεωτική χρήση των νέων ταυτοτήτων υψηλής ασφάλειας για τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Όσοι έσπευσαν την τελευταία στιγμή ήλπιζαν να εκδώσουν διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλαιού τύπου ταυτότητάς τους, με μοναδική βασική προϋπόθεση το έγγραφο να ανέγραφε τα στοιχεία τους και με λατινικούς χαρακτήρες.

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