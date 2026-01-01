Καρχαρίας... πρωτοχρονιάτικος στα ρηχά του Λουτρακίου: Έπαθαν πλάκα οι περαστικοί (vid)

Απρόσμενη εικόνα στον Κορινθιακό, με μεγάλο καρχαρία να κολυμπά κοντά στην ακτή, προκαλώντας έκπληξη και δέος στους περαστικούς.

Μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς στις ελληνικές παραλίες αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στο Λουτράκι παραμονή Πρωτοχρονιάς, όταν καρχαρίας εμφανίστηκε να κολυμπά σε ρηχά νερά, σε μικρή απόσταση από την ακτή. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους και γρήγορα έγινε θέμα συζήτησης, τόσο στην περιοχή όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο καρχαρίας κινούνταν ήρεμα παράλληλα με την παραλία, χωρίς να δείχνει επιθετική συμπεριφορά. Το μέγεθός του εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ τεσσάρων και πέντε μέτρων, γεγονός που ενίσχυσε τον αιφνιδιασμό όσων τον παρακολούθησαν.

Συχνότερες εμφανίσεις, αλλά χωρίς πανικό

Τα τελευταία χρόνια, εμφανίσεις καρχαριών στον Κορινθιακό Κόλπο και σε άλλες ελληνικές θάλασσες καταγράφονται ολοένα και πιο συχνά. Ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για είδη που συνήθως δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο, ενώ η παρουσία τους κοντά στις ακτές συνδέεται με αλλαγές στη θερμοκρασία των νερών και στη διαθεσιμότητα τροφής.

Το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον χειμώνα λειτούργησε καθησυχαστικά, με αρκετούς χρήστες στο διαδίκτυο να αντιμετωπίζουν την εικόνα με χιούμορ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ