Από την παραλία μέχρι την καφετέρια: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται με τα κατοικίδια

Η μεταφορά κατοικίδιων σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξίδια με πλοίο ή αεροπλάνο γίνεται σύμφωνα με ειδικούς κανόνες κάθε φορέα, με υποχρεωτική ενημέρωση και τήρηση προϋποθέσεων.

Όσοι ετοιμάζεστε να φύγετε για διακοπές και θα πρέπει να πάρετε μαζί και τους τετράποδους φίλους σας, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι τα δεσποζόμενα ζώα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων έχουν πλέον τη δυνατότητα να κυκλοφορούν σχεδόν παντού μαζί με τον σκύλο ή τη γάτα τους, ωστόσο η ελληνική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να τηρούνται.

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