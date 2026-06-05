Συνελήφθη 44χρονος τραγουδιστής στη Σύρο για αποπλάνηση 14χρονης

Ο 44χρονος αρνείται όσα του αποδίδονται και υποστηρίζει πως οι καταγγελίες σε βάρος του είναι ανυπόστατες.

Στη φυλακή οδηγείται 44χρονος τραγουδιστής στη Σύρο, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση αποπλάνησης ανήλικης 14 ετών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο νησί, με την οικογένεια του κοριτσιού να δηλώνει πως εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη και τον ίδιο τον κατηγορούμενο να αρνείται όσα του αποδίδονται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η υπόθεση άρχισε να διερευνάται όταν οι γονείς της 14χρονης εντόπισαν στο κινητό της μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον τραγουδιστή μέσα στο 2025. Το περιεχόμενο των συνομιλιών τούς οδήγησε στην απόφαση να απευθυνθούν στις Αρχές και να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία.

Τα μηνύματα, η καταγγελία και η απόφαση της Δικαιοσύνης

Μετά την καταγγελία, οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν έρευνα και σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Η διαδικασία προχώρησε και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκδόθηκε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου για υπόθεση που φέρεται να τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση.

Ο 44χρονος συνελήφθη την Τρίτη 2 Ιουνίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου. Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα οδηγείται στις φυλακές Γρεβενών. Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας της ανήλικης ήταν λιτή: «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη».

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί σε βάρος του είναι ανυπόστατοι. Η υπερασπιστική του γραμμή φέρεται να επιμένει πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν όσα του αποδίδονται. Σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον του, ο ίδιος έλεγε σε συγγενείς και φίλους ότι «είναι όλα ψέματα».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριζε πως η ανήλικη του είχε πει ότι ήταν 16 ετών, ότι πήγαινε σε χώρους όπου εκείνος εμφανιζόταν επαγγελματικά και ότι του έστελνε μηνύματα. Φίλοι του κάνουν λόγο για έναν κοινωνικό και εξωστρεφή άνθρωπο, τονίζοντας πάντως ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη.

Ο τραγουδιστής είχε τοποθετηθεί δημόσια στις 6 Μαρτίου, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αρνούμενος κατηγορηματικά όσα ακούγονταν για το πρόσωπό του. Στην ανάρτησή του έκανε λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς και προειδοποιούσε όσους, όπως έγραφε, αναπαρήγαγαν σενάρια γύρω από τη ζωή του.

Λίγο πριν από τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο 44χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, αναμένεται να μεταχθεί στις φυλακές Γρεβενών, ενώ η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

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