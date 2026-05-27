Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος, άφησε την τελευταία του πνοή, όπως έκανε γνωστό ο οργανισμός των μεταφορών.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και αντιπτέραρχος ε.α., Γεώργιος Δριτσάκος, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Ο Γεώργιος Δριτσάκος διέθετε πλούσιο βιογραφικό στις αεροπορικές μεταφορές, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Η πολύτιμη εμπειρία του οδήγησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να του εμπιστευτεί, την 1η Απριλίου 2024, την ηγεσία του νεοσύστατου τότε οργανισμού ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

«Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου, Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α. Γεωργίου Ι. Δριτσάκου, του οποίου η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου (Ν. Σεπολίων), Μπουρνάζι Περιστερίου.

Ο Γεώργιος Ι. Δριτσάκος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του.



Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ