«Με είχαν ξυλοκοπήσει, τους φοβάμαι»: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για το κύκλωμα εμπρηστών στη Μεσσηνία

Μαρτυρίες που σοκάρουν για τους τρεις κατηγορούμενους για τους εμπρησμούς στη Μεσσηνία και τον τρόπο που δρούσαν στην περιοχή φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1.

Μαρτυρίες που φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1 μια ημέρα πριν από την απολογία των τριών κατηγορούμενων για τους εμπρησμούς στη Μεσσηνία αναδεικνύει άγριους ξυλοδαρμούς, εκδικητικές επιθέσεις και φόβο στην περιοχή για τη δράση του πυροσβέστη, του κοινοτάρχη και του αδελφού του τελευταίου που φέρονται να δρούσαν ως «μαφία» των αγρών.

«Τα δύο αδέλφια πριν από λίγα χρόνια με είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου. Πριν από έναν μήνα πήγαν και ψέκασαν με δηλητήριο τις ελιές και ξεράθηκαν. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γιατί τους φοβάμαι», ανέφερε μάρτυρας ενώπιον των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr