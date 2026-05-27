Χτίζει 200 τετραγωνικά την ημέρα: Το ρομπότ που μπορεί να αλλάξει μια για πάντα την οικοδομή

Ένα ρομπότ που ακούει στο όνομα Walter χτίζει για πρώτη φορά σπίτια στη Βρετανία και δείχνει πώς μπορεί να αλλάξει η οικοδομή τα επόμενα χρόνια.

Το σύστημα, που αναπτύχθηκε στην Τσεχία από την GreenBuild και χρησιμοποιείται από την JT Lifestyle Homes, μπορεί να τοποθετεί έως 200 τετραγωνικά μέτρα τοιχοποιίας την ημέρα. Στην πράξη, η απόδοσή του αντιστοιχεί περίπου στη δουλειά πέντε χτιστών και ενός βοηθού ανά ώρα.

Το εργοτάξιο που θυμίζει videogame

Ο Walter λειτουργεί ημιαυτόνομα, με έναν χειριστή να επιβλέπει τη διαδικασία. Παίρνει τα αρχιτεκτονικά σχέδια σε ψηφιακή μορφή, υπολογίζει τη θέση κάθε μπλοκ και το τοποθετεί με ακρίβεια 2 χιλιοστών. Σύμφωνα με την εταιρεία που το χρησιμοποιεί, ελάχιστοι επαγγελματίες μπορούν να πετυχαίνουν σταθερά τέτοια ακρίβεια.

Το ρομπότ χρησιμοποιεί ειδικά μπλοκ, σχεδιασμένα ώστε να μπορεί να τα πιάνει, να τα σηκώνει και να τα τοποθετεί μηχανικά. Χρειάζεται μόνο η πρώτη στρώση να έχει προετοιμαστεί από άνθρωπο. Από εκεί και πέρα, μπορεί να χτίσει τοίχους έως 3,5 μέτρα ύψος χωρίς σκαλωσιά, ενώ υπάρχει στόχος να φτάσει τα 5 μέτρα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι δεν χρησιμοποιεί κλασικό τσιμεντοκονίαμα, αλλά βιομηχανική κόλλα. Αυτό μειώνει τα απόβλητα στο εργοτάξιο, απλοποιεί τη διαδικασία και περιορίζει τη χρήση τσιμέντου, ενός υλικού που συνδέεται με μεγάλο ποσοστό παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η εμφάνιση του Walter έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τη βρετανική οικοδομή. Ο κλάδος έχει δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των χτιστών είναι περίπου 46 χρόνια. Λίγοι νέοι θέλουν να μπουν σε ένα τόσο απαιτητικό επάγγελμα, γι’ αυτό και οι εταιρείες βλέπουν την αυτοματοποίηση ως πιθανή λύση.

Οι δημιουργοί του επιμένουν ότι το ρομπότ δεν έρχεται απλώς να αντικαταστήσει εργάτες, αλλά να δημιουργήσει νέους ρόλους. Αντί για «χτίστης», ο νέος εργαζόμενος μπορεί να γίνει χειριστής ρομπότ που χτίζει με τούβλα. Και κάπως έτσι, ένα από τα πιο παλιά επαγγέλματα αρχίζει να μοιάζει λίγο περισσότερο με τεχνολογική ειδικότητα.

