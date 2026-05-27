Ο πιο δυνατός ήχος που έχει καταγραφεί στη Γη: Έφτασε τα 310 ντεσιμπέλ και ακούστηκε 4.800 χιλιόμετρα μακριά

Η έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα το 1883 παραμένει ο ισχυρότερος ήχος που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη.

Η Γη είναι ένα μέρος με πολύ θόρυβο, ιδιαίτερα στα «ήσυχα» βαγόνια των τρένων. Ποιος είναι όμως ο ισχυρότερος ήχος που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη; Αυτός σημειώθηκε στις 20 Μαΐου 1883, σε ένα γεγονός τόσο εκκωφαντικό που μπορούσε να ακουστεί σε απόσταση 4.800 χιλιομέτρων.

Εν αρχή ην η Tsar Bomba της Ρωσίας

Αρχικά, ο ισχυρότερος αυτός ήχος δεν ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο εντονότερος θόρυβος που προκλήθηκε από τον άνθρωπο σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1961, όταν η Σοβιετική Ένωση πυροδότησε την Tsar Bomba, τη μεγαλύτερη πυρηνική βόμβα που έχει εκραγεί ποτέ.

Η βόμβα ήταν περίπου 3.800 φορές πιο ισχυρή από τη βόμβα «Little Boy» που έριξαν οι ΗΠΑ στη Χιροσίμα προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν αυτή η βόμβα πυροδοτήθηκε, παρήγαγε έναν θόρυβο περίπου 224 ντεσιμπέλ. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, ο ήχος της δικής σας αναπνοής φτάνει περίπου τα 10dB, ενώ ένα ηλεκτρικό τρυπάνι παράγει θόρυβο περίπου 95dB.

Ο ισχυρότερος ανθρώπινος ήχος από μία δασκάλα

Ο ισχυρότερος θόρυβος που έχει παραχθεί από άνθρωπο παράχθηκε από μια δασκάλα στο Μπέλφαντ φώναξε τη λέξη «quiet» (ησυχία) στα 121,7 dB το 1994, για να επιδείξει την ασυνήθιστη ικανότητά της.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η Tsar Bomba ήταν λίγο πιο δυνατή από μια δασκάλα δημοτικού, καθώς τα ντεσιμπέλ είναι λογαριθμική και όχι γραμμική κλίμακα. Εάν κάτι είναι 20dB δυνατότερο από έναν άλλο θόρυβο, αυτό σημαίνει ότι είναι 100 φορές πιο ισχυρό. Αν είναι 60 dB υψηλότερο, μιλάμε για έναν θόρυβο που είναι 1.000.000 φορές πιο δυνατός.

Οι δύο βασικοί «υποψήφιοι» και ο απόλυτος νικητής

Ποιος είναι όμως ο ισχυρότερος θόρυβος που έχει καταγραφεί ποτέ; Φυσικά, πρόκειται για μια φυσική καταστροφή, αλλά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποια. Οι δύο κύριοι υποψήφιοι είναι το συμβάν της Τουνγκούσκα, η μεγαλύτερη πρόσκρουση που έχει καταγραφεί στην ιστορία, και η έκρηξη του Κρακατόα.

Γύρω στις 7:14 π.μ. στις 30 Ιουνίου 1908, μια γιγαντιαία έκρηξη σημειώθηκε πάνω από τον ποταμό Ποντκαμέναια Τουνγκούσκα σε αυτό που σήμερα είναι η περιοχή Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε με εκτιμώμενη ισχύ περίπου 10-20 μεγατόνων, καθιστώντας την χιλιάδες φορές πιο ισχυρή από τη Χιροσίμα. Εκτός από την ισοπέδωση μιας δασικής έκτασης στο μέγεθος του Λονδίνου, η έκρηξη μπορούσε να ακουστεί σαν κανονιοβολισμός 1.000 χιλιόμετρα μακριά. Άνθρωποι που βρίσκονταν πιο κοντά, αλλά και πάλι σε απόσταση 60 χιλιομέτρων, φέρεται να έπεσαν κάτω από το ωστικό κύμα. Η Τουνγκούσκα εκτιμάται ότι έφτασε τα 300 dB, μέγεθος απίστευτο αν αναλογιστεί κανείς τη λογαριθμική κλίμακα.

Ωστόσο, αυτό πιθανότατα δεν είναι το ισχυρότερο γεγονός που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς ο τίτλος αυτός ανήκει στην καταστροφική έκρηξη του Κρακατόα, μια έκρηξη τόσο ισχυρή που άλλαξε το χρώμα του φεγγαριού και του ήλιου στον ουρανό μας. Όταν εξεράγη, το έκανε με τη δύναμη μιας βόμβας 200 μεγατόνων, κοστίζοντας τη ζωή σε περίπου 60.000 ανθρώπους.

Προκάλεσε επίσης μεγάλη ζημιά σε πολλά τύμπανα αυτιών. Σε απόσταση 160 χιλιομέτρων, ο ήχος ήταν ακόμα στα 172dB, αρκετός για να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην ακοή. «Τόσο βίαιες είναι οι εκρήξεις που τα τύμπανα των αυτιών σε περισσότερα από τα μισά μέλη του πληρώματός μου έχουν σπάσει.Οι τελευταίες μου σκέψεις είναι με την αγαπημένη μου σύζυγο. Είμαι πεπεισμένος ότι η Ημέρα της Κρίσεως έχει φτάσει», έγραψε για τον θόρυβο ο καπετάνιος του βρετανικού πλοίου RMS Norham Castle, που βρισκόταν περίπου 64 χιλιόμετρα μακριά.

Το ζήτημα είναι πως ο θόρυβος ήταν τόσο μεγάλος που ξεπερνά τον ίδιο τον ορισμό αυτού που ονομάζουμε ήχο και περιγράφεται καλύτερα ως κρουστικό κύμα, το οποίο πιθανότατα ταξίδεψε γύρω από τον κόσμο τρεις φορές πριν τελικά εξασθενήσει. Παρόλα αυτά, θεωρείται ότι έφτασε τα 310 dB. Για να το καταλάβουμε, αυτό είναι περίπου 50 πεντάκις εκατομμύρια φορές πιο δυνατό από αυτό που ορισμένοι έχουν ισχυριστεί ότι είναι η πιο δυνατή εμβρυϊκή αεριοποίηση, η οποία φέρεται να έφτασε το εκπληκτικό νούμερο των 118,1 dB στο Μίσιγκαν της δεκαετίας του 1970.