Ο Ευαγγελάτος εντόπισε ομοιότητες ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρέα Παπανδρέου: «Οι κινήσεις του έχουν σκοπιμότητα» (vid)

Ο Νίκος Ευαγγελάτος σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛ.Α.Σ.

O Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος του στο Θησείο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις (αρνητικές και θετικές) για την ΕΛ.Α.Σ του.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος σχολίασε στο «Live News» τα παραλειπόμενα της παρουσίασης, την προσέλευση, το όνομα αλλά και την σημειολογία του πρώην πρωθυπουργού που θυμίζει... Ανδρέα Παπανδρέου.

Αρκετά επιτυχημένη η παρουσίαση της ΕΛ.Α.Σ: «Ο κόσμος είδε κάτι διαφορετικό»

Ο Σωτήρης Μπολάκης, δημοσιογράφος του καναλιού και της εκπομπής, ήταν στην παρουσίαση του νέου κόμματος και αναφέρθηκε στις πολύ θετικές εντυπώσεις που άφησε - και στα στελέχη και στον κόσμο: «Ο κόσμος είδε κάτι διαφορετικό, δεν ήταν ο γνωστός Αλέξης Τσίπρας και είχε άλλη ρητορική. Τα στελέχη δεν περίμεναν αυτή την προσέλευση γιατί δεν έγινε καμία οργανωτική προσπάθεια».

Ο Νίκος Ευαγγελάτος, από την άλλη, έκανε ένα σχόλιο από παλιό σύνθημα: «Από εκεί που φώναζαν Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς, τώρα θα πρέπει να λένε Ελλάς, Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Είναι πετυχημένο, όλη η εκδήλωση ήταν πετυχημένη σε επίπεδο σκηνικό. Βεβαίως πολλή αντιγραφή Ανδρέα Παπανδρέου».

Οι ομοιότητες Τσίπρα - Ανδρέα Παπανδρέου: «Επιδιώκει να του μοιάσει»

Όσον αφορά την τελευταία πρόταση, ο παρουσιαστής ανέλυσε τις στιγμές που ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε... Ανδρέα Παπανδρέου: «Έχει κατηγορηθεί πολλάκις πως τον αντιγράφει. Η πιο χαρακτηριστική κίνηση του Ανδρέα Παπανδρέου είναι όταν κρατάει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η κίνηση τον σημάδεψε, έγινε σύμβολο. Με το ίδιο ακριβώς χέρι, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια αμφίεση, χθες ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ακριβώς την ίδια κίνηση».

Εν συνεχεία, ο Νίκος Ευαγγελάτος εντόπισε και άλλη μία ομοιότητα που είχε να κάνει με το κοριτσάκι στο τέλος της εκδήλωσης: «Ο Ανδρέας σήκωσε την Άννα τότε, στον Αλέξη Τσίπρα έφερε ένα λίγο πιο μεγάλο κοριτσάκι το όνομα του κόμματος. Χαιρετάνε με τον αντίστοιχο τρόπο. Συμβολίζουν την αθωότητα, την απλότητα, την αγνότητα και την τρυφερότητα».

Τέλος παρέθεσε φωτογραφίες και των δύο, δείχνοντας πως ο πρόεδρος του ΕΛ.Α.Σ προσπαθεί με τις κινήσεις του να μοιάσει στον Ανδρέα Παπανδρέου: «Ο Τσίπρας έχει προσωπικότητα, κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Οι κινήσεις και η σημειολογία του έχουν σκοπιμότητα, το κάνει επίτηδες. Θέλει να παραπέμψει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο τρόπος που χαιρετούν με τα σηκωμένα χέρια είναι κλασσικός»

