Έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα: Ποιοι εργαζόμενοι σταματούν τη δουλειά από τις 13:00

Ο καύσωνας φέρνει υποχρεωτική διακοπή εργασιών για χιλιάδες εργαζόμενους – Οι περιοχές και οι εξαιρέσεις

Οι ακραίες θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες ενεργοποιούν έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη θερμική καταπόνηση. Από την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 τίθεται σε ισχύ υποχρεωτική παύση συγκεκριμένων υπαίθριων εργασιών στις περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο».

Η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπει ότι οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύονται όσοι εργάζονται σε συνθήκες υψηλής θερμικής επιβάρυνσης.

Ποιες εργασίες σταματούν και ποιους αφορά το μέτρο

Η υποχρεωτική διακοπή αφορά τις υπαίθριες χειρωνακτικές εργασίες από τις 13:00 έως τις 17:00 σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική.

Στο μέτρο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οικοδομικά και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, αλλά και εργασίες διανομής προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια και άλλα μέσα που εκθέτουν τους εργαζόμενους στον καύσωνα.

Η απαγόρευση ισχύει για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής σχέσης τους, ενώ καλύπτει και όσους απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Στον χώρο του delivery, η παύση αφορά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις πλατφόρμες παραγγελιών. Επιτρέπεται μόνο η παραλαβή από το κατάστημα ή η παράδοση με κλιματιζόμενα οχήματα, δημόσια ή ιδιωτικής χρήσης, με εξαίρεση τα δίκυκλα και τα μοτοποδήλατα.

Από τους περιορισμούς εξαιρούνται δραστηριότητες που αφορούν κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, όπως η υγεία, η ηλεκτροδότηση, η ύδρευση, οι μεταφορές και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους σε αυτούς τους τομείς υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα προστασίας, όπως αλλαγές στο ωράριο και σωστή οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης παραβιάσει την υποχρεωτική παύση εργασιών, η Επιθεώρηση Εργασίας έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται κατά παράβαση των μέτρων.

Παράλληλα, για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και εκτίθενται σε δύσκολες συνθήκες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα τηλεργασίας, όπου αυτό είναι συμβατό με τα καθήκοντά τους.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, προβλέπεται επίσης ευελιξία στις αλλαγές ωραρίου, χωρίς την υποχρέωση προαναγγελίας κάθε μεταβολής στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα.

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