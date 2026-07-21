Η κίνηση στην Αθήνα μπορεί να μειωθεί έως 30%: Drones και τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν τη διαχείριση των δρόμων

Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει τεχνολογία αιχμής για να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό της Αθήνας.

Ένα νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, που αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από δεκάδες πηγές, drones και περιπολικά της Τροχαίας, παρουσίασε η Ελληνική Αστυνομία με στόχο να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας στην Αττική: το κυκλοφοριακό.

Το Traffic Commander παρουσιάστηκε στις εγκαταστάσεις του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αποτελεί ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που συνδυάζει τεχνολογία, ανάλυση δεδομένων και άμεση επιχειρησιακή εικόνα.

Στόχος του συστήματος είναι η ταχύτερη διαχείριση περιστατικών στους δρόμους της πρωτεύουσας και η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία των οδηγών.

Ένα σύστημα που «διαβάζει» την πόλη σε πραγματικό χρόνο

Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Θανάσης Κάμπρας, χαρακτήρισε το Traffic Commander ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι δημιουργήθηκε με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Όπως ανέφερε, η Αττική αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές περιοχές κυκλοφοριακής διαχείρισης στην Ευρώπη, καθώς εξυπηρετεί περισσότερους από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα εισέρχονται στο κέντρο της Αθήνας.

Το Traffic Commander επεξεργάζεται περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα καθημερινά, συνδυάζοντας πληροφορίες από 24 διαφορετικές πηγές δεδομένων και δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα για τους αξιωματικούς που επιχειρούν από το ΘΕΠΕΚ.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κάμπρας, το σύστημα δεν αποτελεί απλώς μία ψηφιακή εφαρμογή, αλλά έναν μηχανισμό που μετατρέπει τον μεγάλο όγκο πληροφοριών σε χρήσιμη επιχειρησιακή γνώση, βοηθώντας στη λήψη ταχύτερων και αποτελεσματικότερων αποφάσεων.

Παράλληλα, λειτουργεί συμπληρωματικά με το σύστημα ΚΟΜΒΟΣ και έχει σχεδιαστεί ώστε να εξελίσσεται συνεχώς, με την προσθήκη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, νέων πηγών δεδομένων και επιπλέον δυνατοτήτων.

Ο επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης του Traffic Commander, αστυνομικός υποδιευθυντής Αναστάσιος Καλαϊτζίδης, εξήγησε ότι το σύστημα αναπτύχθηκε εσωτερικά από μηχανικούς λογισμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, το νέο εργαλείο συλλέγει και συνδυάζει δεδομένα από διαφορετικές πηγές, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εικόνα της κυκλοφορίας.

«Δεν είναι ένας ακόμη χάρτης κυκλοφορίας. Είναι ένα σύστημα που μετατρέπει την εικόνα της πόλης σε επιχειρησιακή γνώση και την επιχειρησιακή γνώση σε αποτελεσματικότερη δράση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημαντικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχουν και τα drones. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προχώρησε στην προμήθεια 10 υπερσύγχρονων drones ειδικών αστυνομικών προδιαγραφών, συνολικής αξίας 125.000 ευρώ, τα οποία θα παρέχουν εικόνα από αέρος στο ΘΕΠΕΚ.

Χρυσοχοΐδης: «Θα βελτιώσει την καθημερινότητα των οδηγών»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander μία σημαντική συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα εντάσσεται στη φιλοσοφία της κοινωνικής αστυνόμευσης και συνδυάζει την παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό, σημείωσε ότι αποτελεί σήμερα, μετά την ακρίβεια, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του λεκανοπεδίου και απαιτεί τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων.

Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από τον Σεπτέμβριο, όταν επιστρέψει η καθημερινή κίνηση στην Αττική, θα μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25% έως 30%.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Traffic Commander θα παράγει μηνιαίες αναφορές αξιολόγησης, ώστε να καταγράφεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και να γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις.

Τέλος, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, υπογράμμισε ότι η έναρξη λειτουργίας του συστήματος σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας, με στόχο την προληπτική αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους της Αθήνας και του λεκανοπεδίου.

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