Τέμπη: Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας - Τι δεν πληρούσαν

Η έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του, αναφέρει πως τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62, που ενεπλάκη στο φονικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις πυραντοχής.

Η ανεξάρτητη αρχή μετά από έρευνα για το συγκεκριμένο ζήτημα απεφάνθη, στην τεχνική της έκθεση, ότι τα καθίσματα που υπήρχαν στο τρένο της Hellenic Train δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ανθεκτικότητας στη φωτιά, βάσει του νέου ευρωπαϊκού προτύπου που ισχύει σήμερα, ενώ όπως σημειώνεται δεν έφεραν όλα τα καθίσματα τα ίδια υλικά, κατά το magnesianews.

