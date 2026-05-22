Φυλακίστηκε για meme για τον Τσάρλι Κερκ και τώρα αποζημιώνεται με 720.000 ευρώ

Ο Λάρι Μπούσαρτ πέρασε 37 ημέρες στη φυλακή επειδή μοιράστηκε meme για τον Τσάρλι Κερκ και τώρα αποζημιώνεται με περίπου 720.000 ευρώ.

Ένας άνδρας από το Τενεσί που πέρασε 37 ημέρες στη φυλακή επειδή μοιράστηκε meme στο Facebook για τον Τσάρλι Κερκ, κέρδισε αποζημίωση 835.000 δολαρίων, δηλαδή περίπου 720.000 ευρώ, μετά την αγωγή που κατέθεσε για την υπόθεση.

Ο Λάρι Μπούσαρτ, 61 ετών, συνταξιούχος αστυνομικός, συνελήφθη πέρυσι από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πέρι, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του δεξιού πολιτικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ. Ο Κερκ ήταν ιδρυτής του Turning Point USA και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μετά τον θάνατό του πραγματοποιήθηκε μεγάλη τελετή μνήμης σε στάδιο.

Το meme που τον οδήγησε στη φυλακή

Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Μπούσαρτ είχε αναδημοσιεύσει ένα meme που περιείχε παλαιότερη φράση του Ντόναλντ Τραμπ, το «πρέπει να το ξεπεράσουμε», την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει μετά από σχολικό πυροβολισμό το 2024 στο Πέρι της Άιοβα. Ο 61χρονος το συνόδευσε με το σχόλιο «φαίνεται επίκαιρο σήμερα».

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σπίτι του και τον συνέλαβαν με την κατηγορία της απειλής μαζικής βίας σε σχολείο. Οι τοπικές αρχές υποστήριξαν ότι κάτοικοι της περιοχής ανησύχησαν, επειδή το σχολείο στο Πέρι της Άιοβα είχε το ίδιο όνομα με σχολείο στο Πέρι του Τενεσί. Ο σερίφης Νικ Γουίμς είχε παραδεχθεί ότι γνώριζε πως το meme αναφερόταν στην Άιοβα, αλλά υποστήριξε ότι κάποιοι το εξέλαβαν ως απειλή.

Ο Μπούσαρτ δεν μπορούσε να πληρώσει την εγγύηση των 2 εκατομμυρίων δολαρίων και έμεινε 37 ημέρες στη φυλακή. Στο διάστημα αυτό έχασε τη δουλειά που είχε μετά τη συνταξιοδότησή του και δεν μπόρεσε να είναι παρών στη γέννηση του εγγονιού του.

Μετά την αποφυλάκισή του, κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι υπέστη άδικη σύλληψη, δίωξη και κράτηση. Η πλευρά του υποστήριξε επίσης ότι το γραφείο του σερίφη δεν μπόρεσε να παρουσιάσει στοιχεία πως κάποιος είχε πράγματι ερμηνεύσει την ανάρτηση ως απειλή.

Μετά τον συμβιβασμό, ο Μπούσαρτ δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένος για τα δικαιώματά του στην ελευθερία του λόγου και πως θέλει πλέον να προχωρήσει, περνώντας χρόνο με την οικογένειά του.

