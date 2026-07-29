Κλειδιά αυτοκινήτου στο φούρνο μικροκυμάτων: Το κόλπο κατά των κλοπών

Πολλοί οδηγοί τοποθετούν τα ασύρματα κλειδιά του αυτοκινήτου στον φούρνο μικροκυμάτων για να μπλοκάρουν το σήμα από επίδοξους κλέφτες.

Το να βάζετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά πολλοί οδηγοί το κάνουν ως μέτρο προστασίας απέναντι σε έναν τύπο κλοπής που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία των σύγχρονων οχημάτων.

Τα οχήματα με σύστημα ανοίγματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless) λειτουργούν χάρη σε μια ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του αυτοκινήτου και του χειριστηρίου. Πρόκειται για ένα άνετο σύστημα, το οποίο όμως επέτρεψε στους εγκληματίες να αναπτύξουν νέες τεχνικές.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος «Relay Attack»

Η πιο γνωστή μέθοδος είναι το relay attack (επίθεση αναμετάδοσης), μια απάτη στην οποία δύο άτομα δρουν συντονισμένα. Ο ένας στέκεται κοντά στο σπίτι για να συλλάβει το σήμα που εκπέμπει το κλειδί, ενώ ο άλλος περιμένει δίπλα στο όχημα με μια άλλη συσκευή.

Με αυτόν τον τρόπο, κάνουν το αυτοκίνητο να πιστέψει ότι το κλειδί βρίσκεται κοντά, παρόλο που στην πραγματικότητα είναι μέσα στο σπίτι, καταφέρνοντας να το ανοίξουν ακόμα και να βάλουν μπρος τον κινητήρα χωρίς να παραβιάσουν κλειδαριές ή να σπάσουν τζάμια.

Πώς να προστατεύσετε το όχημά σας

Λόγω τεχνικών όπως το relay attack, πολλοί επιλέγουν να αφήνουν τα κλειδιά στον φούρνο μικροκυμάτων, ο οποίος μπορεί να μπλοκάρει το σήμα. Παρά ταύτα, είναι πιο σωστό και ασφαλές να καταφεύγει κανείς σε λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για αυτόν τον σκοπό, όπως οι θήκες ή τα κουτιά Faraday.

Πρόκειται για ειδικές θήκες που μπλοκάρουν όλα τα ραδιοσήματα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όντας ιδιαίτερα χρήσιμες για τα κλειδιά των αυτοκινήτων και τα κινητά τηλέφωνα.

Μια απλή και καθημερινή συνήθεια που αξίζει να υιοθετήσετε είναι να αποφεύγετε να αφήνετε τα κλειδιά κοντά στην εξώπορτα ή τα παράθυρα του σπιτιού, καθώς αυτά είναι τα σημεία όπου οι δράστες προσπαθούν συνηθέστερα να υποκλέψουν το σήμα.

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