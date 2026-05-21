Η Κίνα «τρύπησε» τον ποταμό Γιανγκτσέ σε βάθος 89 μέτρα: Δημιούργησε τούνελ που θα περνούν τρένα με 350 χλμ/ώρα

Η Κίνα ολοκλήρωσε ένα από τα πιο απαιτητικά σιδηροδρομικά έργα στον κόσμο, ανοίγοντας σήραγγα 11,18 χιλιομέτρων κάτω από την κοίτη του ποταμού Γιανγκτσέ.

Η Κίνα έκανε ακόμη ένα βήμα στην κούρσα των τρένων υψηλής ταχύτητας, ολοκληρώνοντας την υποθαλάσσια εκσκαφή της σιδηροδρομικής σήραγγας Chongming Taicang κάτω από τον ποταμό Γιανγκτσέ. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο το μέγεθος του έργου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε: τα τρένα θα μπορούν να περνούν κάτω από την κοίτη του ποταμού με 350 χλμ/ώρα, χωρίς να χρειάζεται να μειώνουν ταχύτητα.

Η εκσκαφή ολοκληρώθηκε στις 29 Μαρτίου 2026, στις 15:07 ώρα Πεκίνου, με το γιγαντιαίο μηχάνημα διάνοιξης Linghang να έχει ανοίξει διαδρομή 11,18 χιλιομέτρων σε βάθος 89 μέτρων κάτω από τον Γιανγκτσέ. Το συνολικό μήκος του έργου φτάνει τα 14,25 χιλιόμετρα και θεωρείται η πρώτη ποτάμια σήραγγα στον κόσμο σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία τρένων υψηλής ταχύτητας στα 350 χλμ/ώρα.

Ένα τούνελ φτιαγμένο για να μη φρενάρει το τρένο

Το έργο αποτελεί τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Σανγκάη, Τσονγκτσίνγκ, Τσενγκντού, ενός τεράστιου σχεδίου που εκτιμάται σε περίπου 68 δισ. ευρώ. Η διαδρομή συνδέει την περιοχή Chongming της Σανγκάης με την πόλη Taicang στην επαρχία Jiangsu και εντάσσεται στον στόχο του Πεκίνου να επεκτείνει το δίκτυο υψηλής ταχύτητας στα 60.000 χιλιόμετρα μέχρι το 2030.

Αυτό που κάνει τη σήραγγα ξεχωριστή είναι ο εσωτερικός της σχεδιασμός. Οι Κινέζοι μηχανικοί απέφυγαν μια χάραξη που θα ανάγκαζε τα τρένα να κόβουν ταχύτητα και επέλεξαν μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας και ευθύγραμμο προφίλ, ώστε να περιοριστούν οι πλευρικές δυνάμεις ακόμη και στα 350 χλμ/ώρα. Με απλά λόγια, η σήραγγα δεν θα λειτουργεί ως σημείο επιβράδυνσης. Τα τρένα θα μπορούν να περνούν κάτω από τον Γιανγκτσέ με 350 χλμ/ώρα, χωρίς να κόβουν ταχύτητα.

Η κατασκευή μόνο απλή δεν ήταν. Η σήραγγα έχει εσωτερική διάμετρο 15,4 μέτρων, ενώ κάθε προκατασκευασμένος δακτύλιος από σκυρόδεμα ζυγίζει 540 τόνους και συναρμολογήθηκε επί τόπου. Οι ράγες θα είναι συνεχείς, χωρίς αρμούς, συγκολλημένες σε θερμοκρασίες περίπου 1.500 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τα πρότυπα της γραμμής Πεκίνο Σανγκάη. Οι πρώτες δυναμικές δοκιμές με το νέο τρένο CR450 προγραμματίζονται για το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Πρωταγωνιστής του έργου ήταν το Linghang, ένα μηχάνημα διάνοιξης μήκους 148 μέτρων, βάρους 4.000 τόνων και διαμέτρου 15 μέτρων. Η κεφαλή κοπής διαθέτει 480 δίσκους από σκληρυμένο χάλυβα, ικανούς να διαλύουν άργιλο, άμμο και υπολείμματα βασάλτη στην εκβολή του Γιανγκτσέ. Κατά μέσο όρο, προχωρούσε 16,8 μέτρα την ημέρα, κάτω από ένα από τα πιο δύσκολα γεωλογικά περιβάλλοντα της Κίνας.

Η δυσκολία δεν ήταν μόνο το βάθος. Ο Γιανγκτσέ έχει μήκος 6.300 χιλιομέτρων και εκβάλλει στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες νερού και ιζημάτων. Στην περιοχή της εκβολής του, ο βυθός αποτελείται από λεπτά ιζήματα, πλαστική άργιλο και θύλακες νερού υπό πίεση. Για να αποφευχθεί κατάρρευση του υγρού εδάφους, οι μηχανικοί έπρεπε να ελέγχουν συνεχώς την πίεση γύρω από το μηχάνημα, που έφτασε έως τα 9,5 bar.

Η κλίμακα του έργου δείχνει και το μέγεθος της κινεζικής φιλοδοξίας. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν τεράστιες ποσότητες χάλυβα και σκυροδέματος, ενώ η Κίνα συνεχίζει να επενδύει σε έργα που αλλάζουν την εικόνα των μεταφορών της. Σήμερα διαθέτει περίπου 47.000 χιλιόμετρα σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας και θέλει να φτάσει τα 60.000 μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η σύγκριση με άλλα μεγάλα έργα δείχνει γιατί η σήραγγα Chongming Taicang θεωρείται ξεχωριστή. Η σήραγγα της Μάγχης είναι πολύ μεγαλύτερη, ενώ η ιαπωνική Seikan φτάνει σε μεγαλύτερο βάθος. Όμως καμία από αυτές δεν έχει σχεδιαστεί ώστε τρένα υψηλής ταχύτητας να κινούνται υποθαλάσσια ή υποποτάμια με 350 χλμ/ώρα χωρίς μείωση ταχύτητας.

Για την Κίνα, το έργο δεν είναι απλώς ένα ακόμη τεχνικό επίτευγμα. Είναι κομμάτι μιας στρατηγικής που θέλει τη χώρα να εμφανίζεται ως παγκόσμια υπερδύναμη στις μεταφορές, στην κατασκευή γιγαντιαίων υποδομών και στην τεχνολογία σιδηροδρόμων. Και ο Γιανγκτσέ, ένας από τους πιο εμβληματικούς ποταμούς της Ασίας, έγινε αυτή τη φορά το πεδίο όπου το Πεκίνο έδειξε ξανά πόσο γρήγορα μπορεί να μετατρέπει ένα ακραίο μηχανικό πρόβλημα σε έργο έτοιμο για την επόμενη γενιά τρένων.

