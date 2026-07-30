Συναυλία στη Νέα Ζηλανδία μετατράπηκε σε εφιάλτη: Θεατής τα έκανε μπροστά στη σκηνή (vid)

Συναυλία των Devilskin στη Νέα Ζηλανδία διακόπηκε απότομα όταν θεατής προκάλεσε αναστάτωση στο mosh pit, οδηγώντας το συγκρότημα σε προσωρινή παύση.

Ανάστατοι έμειναν οι θεατές συναυλίας στο Union Hall του Πανεπιστημίου του Οτάγκο, στο Ντανέντιν της Νέας Ζηλανδίας, όταν διαπιστώθηκε ότι ένας παρευρισκόμενος άφησε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη... έκπληξη στη μέση του mosh pit (ο χώρος μπροστά από τη σκηνή που κοπανιούνται οι ροκάδες/μεταλάδες).

Η μέταλ μπάντα Devilskin γιόρταζε τη 10η επέτειο του άλμπουμ της «Be Like The River» όταν, μόλις λίγα τραγούδια μετά την έναρξη, η εμφάνιση διακόπηκε απότομα εξαιτίας μιας έντονης δυσοσμίας που κατέκλυσε τον χώρο κοντά στη σκηνή.

Έκανε την ανάγκη του μπροστά από τη σκηνή: Προκάλεσε εμετό στους θεατές

Όπως αποδείχθηκε, ένας μεσήλικας θεατής πραγματοποίησε την ανάγκη του επί τόπου. Κάτι το σκοτάδι και κάτι ο έντονος χορός, το υλικό σκορπίστηκε γρήγορα στο πάτωμα και στα πόδια των παρευρισκόμενων.

Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, Jennie Skulander, ενημερώθηκε από τη σκηνή για το τι ακριβώς συνέβη και διέκοψε το πρόγραμμα, ενώ η έντονη μυρωδιά προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση, με αρκετούς φαν να κάνουν εμετό.

#nznews #dunedin ♬ original sound - NZstuff @nzstuff A heavy metal gig came to a squelching halt on Saturday night in Dunedin after a concertgoer defecated on the dancefloor.⁠ ⁠ The foul incident came during an appearance by Kiwi band Devilskin at the Union Hall.⁠ ⁠ Multiple witnesses have told Stuff that the Hamilton metallers were a few songs in before one fan did something another concertgoer described as a “night-ruiner”.⁠ ⁠ Damian Radburnd said his fiancée smelled it before they realised what had happened.⁠ ⁠ “The guy who was directly in front of me proceeded to shake a log down his leg,” he said.⁠ ⁠ The man attempted to kick it away then stepped in it, Radburnd said.⁠ #nz

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη στιγμή ως καταστροφική. Ένας από τους παρευρισκόμενους ειδοποίησε την ασφάλεια του χώρου, ενώ χρειάστηκε να εξηγήσει με νοήματα στην τραγουδίστρια τι είχε συμβεί, καθώς εκείνη αρχικά υπέθεσε ότι κάποιος απλώς αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Μετά τον καθαρισμό του χώρου από το προσωπικό, η συναυλία συνεχίστηκε, αν και οι θεατές απέφευγαν να πλησιάσουν το συγκεκριμένο σημείο. Το συγκρότημα αντιμετώπισε το συμβάν με χιούμορ, δημοσιεύοντας αργότερα στα social media μια χιουμοριστική διαφήμιση για «πάνες συναυλίας».

Η επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό

Η Ένωση Φοιτητών του Πανεπιστημίου του Οτάγκο, που διαχειρίζεται τον χώρο της εκδήλωσης, ξεκαθάρισε πως δεν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

Ο πρόεδρος της ένωσης, Daniel Leamy, δήλωσε πως το συμβάν ήταν ένα ατυχές ιατρικό περιστατικό, τονίζοντας ότι το άτομο ήταν πλήρως ενδεδυμένο και απομακρύνθηκε με ασφάλεια και διακριτικότητα από τους υπεύθυνους ασφαλείας, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

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