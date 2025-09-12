Τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Τσάρλι Κερκ: Φρουρός του έκανε σήμα για να τον εκτελέσουν (vid)

Η κίνηση που έκανε ο σωματοφύλακάς του, πολλοί την ερμηνεύουν ως σήμα στον εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ για να πυροβολήσει.

Σε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανθρώπου που εκτέλεσε τον Τσάρλι Κερκ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, έχουν επιδοθεί οι αρχές στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα, στη δημοσιότητα δόθηκε και ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο δράστης, αφού ολοκλήρωσε το αποτρόπαιο έργο του, διαφεύγει. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, ο δολοφόνος τρέχει στην ταράτσα του κτηρίου από την οποία πυροβόλησε, πηδάει από σχετικά μεγάλο ύψος, διασχίζει έναν δρόμο και καταλήγει σε ένα μεγάλο πάρκο, όπου εγκατέλειψε το όπλο του.

Θεωρία συνωμοσίας για τον Κερκ

Όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι και σε αυτή της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, το διαδίκτυο έχει γεμίσει με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την εκτέλεσή του.

Μία από αυτές θέλει ενεργό ρόλο στην υπόθεση να έχει ένας από τους σωματοφύλακές του, ο οποίος φαίνεται να ήταν αυτός που είχε την πιο στενή σχέση μαζί του. Και αυτό γιατί δεν βρισκόταν απλώς στον χώρο, αλλά ήταν σε απόσταση δύο μέτρων από το θύμα.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας, ο συγκεκριμένος άνδρας είναι όρθιος στη δεξιά πλευρά του συντηρητικού ακτιβιστή και σε κάποια φάση τεντώνει το δεξί του χέρι.

Αρκετοί το «μετέφρασαν» ως σήμα προς τον άνθρωπο με το όπλο, που βρισκόταν απέναντι, να πυροβολήσει.

Κάτι που φυσικά μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί και φαίνεται δύσκολο να συμβεί. Και αυτό γιατί, όπως απαντούν αρκετοί σε όσους έχουν επικαλεστεί τη συγκεκριμένη θεωρία, ο Τσάρλι Κερκ είχε δίπλα του τον συγκεκριμένο άνδρα για πολλά χρόνια και φαίνεται εξαιρετικά απίθανο να τον έχει προδώσει έτσι.

🚨#BREAKING: Officials have released brand-new, unseen footage showing the Charlie Kirk shooter suspect fleeing after opening fire from the roof of Utah Valley University, before dropping down and running from the scene. The FBI says it has already received more than 7,000 tips. pic.twitter.com/DzuwgcMnTE September 12, 2025

