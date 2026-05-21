Ελεύθερος ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Πόσα χρόνια έμεινε στη φυλακή (vid)

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, έχοντας εκτίσει πολυετή ποινή για τη «17 Νοέμβρη».

Μετά από σχετική απόφαση που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βρίσκεται πλέον εκτός φυλακής. Σημειώνεται ότι είχε καταδικαστεί σε 25 έτη κάθειρξης και 17 φορές ισόβια, καθώς είχε κριθεί ένοχος ως ο καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Ο ίδιος, καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής του πορείας αλλά και μετέπειτα, επέμενε σταθερά να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με τη δράση της οργάνωσης.

Πόσο καιρό έμεινε στη φυλακή

Η σύλληψή του είχε πραγματοποιηθεί στους Λειψούς το καλοκαίρι του 2002 και έκατσε μόλις 24 χρόνια πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Αν και αρχικά το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών είχε εκδώσει αρνητική ετυμηγορία, οι εφέτες έκαναν δεκτή την αίτησή του, παρακάμπτοντας μάλιστα τη διαφωνία του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών.

Προκειμένου να βγει από το σωφρονιστικό κατάστημα, του επιβλήθηκαν συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι, όπως η απαγόρευση εξόδου από την επικράτεια, η υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα, καθώς και η δήλωση σταθερού τόπου διαμονής.

Από το 2022, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έβγαινε ήδη από τη φυλακή κάνοντας χρήση τακτικών αδειών, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με την τήρηση των κανόνων τους. Η προσπάθειά του αυτή για υφ' όρον απόλυση ήταν η πέμπτη που πραγματοποίησε, έχοντας καταθέσει το σχετικό αίτημα στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Ποιοι παραμένουν έγκλειστοι για την οργάνωση

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, οι μόνοι από τους καταδικασθέντες για την υπόθεση της «17Ν» που συνεχίζουν να εκτίουν τις ποινές τους εντός φυλακής είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας, καθώς και τα αδέλφια Χριστόδουλος και Σάββας Ξηρός.

