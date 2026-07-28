Πέταξε κατά λάθος φάκελο με 5.000 δολάρια στα σκουπίδια: Οι υπάλληλοι καθαριότητας έκαναν το απίστευτο (vid)

Μια γυναίκα πέταξε κατά λάθος φάκελο με 5.000 δολάρια για τη δόση του στεγαστικού της και εργαζόμενοι στην καθαριότητα έψαξαν τα σκουπίδια για να τον βρουν.

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όταν μια γυναίκα πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια έναν φάκελο που περιείχε 5.000 δολάρια, χρήματα που προορίζονταν για την πληρωμή της δόσης του στεγαστικού της δανείου.

Μόλις αντιλήφθηκε το λάθος της, ζήτησε βοήθεια από εργαζομένους στην υπηρεσία καθαριότητας, οι οποίοι δεν δίστασαν να αναζητήσουν τον φάκελο μέσα σε σωρούς απορριμμάτων.

Έψαξαν μέσα σε τόνους σκουπιδιών

Σε βίντεο που έγινε viral στην πλατφόρμα X και αναδημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό @Rainmaker1973, φαίνονται τρεις εργαζόμενοι να ψάχνουν ανάμεσα σε σακούλες απορριμμάτων. Ο άνθρωπος που καταγράφει το περιστατικό λέει: «Αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν αυτή τη γυναίκα». Ένας από τους εργαζομένους απαντά χαμογελώντας: «Ναι, η κυρία πέταξε κατά λάθος τα χρήματα του στεγαστικού της εκεί μέσα. Περίπου 5.000 δολάρια». Λίγο αργότερα προσθέτει ότι τελικά κατάφεραν να τα βρουν, παρά τον τεράστιο όγκο των σκουπιδιών που χρειάστηκε να ερευνήσουν.

When a Long Island woman accidentally threw away an envelope with $5000 cash intended for her mortgage, sanitation workers sifted through tons of trash until they found it.



They refused to accept a reward. pic.twitter.com/I4iq9ZvECw — Massimo (@Rainmaker1973) July 27, 2026

Στο βίντεο, η γυναίκα εμφανίζεται να μετρά τα χρήματα πάνω στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, εμφανώς ανακουφισμένη που ο φάκελος βρέθηκε άθικτος. Ο άνθρωπος που τραβά το βίντεο τη συγχαίρει λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι εντόπισαν τον φάκελο μέσα σε όλα αυτά τα σκουπίδια, ενώ στη συνέχεια στρέφει ξανά την κάμερα στους σωρούς των απορριμμάτων για να δείξει το μέγεθος της προσπάθειας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βίντεο, οι εργαζόμενοι όχι μόνο επέστρεψαν ολόκληρο το ποσό, αλλά αρνήθηκαν και οποιαδήποτε αμοιβή για την πράξη τους. Χαμογέλασαν, παρέδωσαν τον φάκελο στην ιδιοκτήτριά του και αποχώρησαν, θεωρώντας πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή ήταν ότι κατάφεραν να τη βοηθήσουν.

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