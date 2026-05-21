«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε το νέο της κόμμα στη Θεσσαλονίκη (vid)

Η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αναλύοντας τους στόχους και τις βασικές αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης.

Το νέο της πολιτικό εγχείρημα με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παρουσίασε επίσημα η Μαρία Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ για την εξυπηρέτηση του κοινού είχε στηθεί γιγαντοοθόνη και στον εξωτερικό πεζόδρομο, με τους πολίτες να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη πριν την έναρξη της ομιλίας.

Το σύνθημα για την έναρξη έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, κάνοντας μια εισαγωγική αναφορά στο έργο «Έγκλημα και Τιμωρία» και στέλνοντας μήνυμα για την απόδοση ευθυνών. Στο βήμα ανέβηκε επίσης η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση, στο παλαιότερο βίντεό της «Είμαι Ελληνίδα» και στην ανάγκη εισόδου νέων ανθρώπων στην πολιτική.

Τα μηνύματα στήριξης και η αναφορά στα Τέμπη

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προβλήθηκαν μαγνητοσκοπημένα μηνύματα από μέλη της νεολαίας του κόμματος, αγρότες από διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και από την ομογένεια, μεταξύ των οποίων και ο επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης. Παράλληλα, προβλήθηκαν παρεμβάσεις από επιστήμονες και πραγματογνώμονες, όπως ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που συνδέθηκαν με την έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών.

Στο βασικό μέρος της εκδήλωσης, αναλύθηκε η Ιδρυτική Διακήρυξη, η οποία ορίζει το σχήμα ως μια αυθόρμητη κίνηση των πολιτών ενάντια στη διαφθορά, την αδιαφάνεια και την απαξίωση της πολιτικής. Ως κύριο κίνητρο προβάλλεται η δικαίωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και η αποτροπή κάθε προσπάθειας συγκάλυψης.

Οι οικονομικές θέσεις και οι πυλώνες του κόμματος

Στο πεδίο της οικονομίας, η επικεφαλής του κινήματος έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχολιάζοντας ότι δέχονται πιέσεις εξαφάνισης από τη Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Μεταξύ των κεντρικών στόχων που παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού περιλαμβάνονται η μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, η θωράκιση της οικογένειας, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας και του ΕΣΥ, η μέριμνα για την τρίτη ηλικία, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστών, καθώς και ο αυστηρός έλεγχος στις δημόσιες συμβάσεις και το τραπεζικό σύστημα.

