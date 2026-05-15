«Ήταν γραφτό να γίνει»: Γυναίκα βρήκε λευκό διαμάντι 3 καρατίων σε Δημόσιο Πάρκο

Μια γυναίκα από την Πενσυλβάνια εντόπισε λευκό διαμάντι 3,09 καρατίων στο Crater of Diamonds στο Αρκάνσας, το μοναδικό δημόσιο πάρκο στις ΗΠΑ όπου οι επισκέπτες κρατούν ό,τι βρίσκουν.

Μια επίσκεψη σε τουριστικό αξιοθέατο του Αρκάνσας μετατράπηκε σε εμπειρία ζωής για μια γυναίκα από την Πενσυλβάνια, όταν εντόπισε ένα εντυπωσιακό λευκό διαμάντι 3,09 καρατίων στην περιοχή.

Η Κέσια Σμιθ ανακάλυψε τον πολύτιμο λίθο στο περίφημο Crater of Diamonds State Park, ένα μοναδικό πάρκο στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν φυσικά διαμάντια και να κρατούν νόμιμα ό,τι βρίσκουν.

Η πέτρα βρέθηκε στην περιοχή Μέρφρισμπορο της κομητείας Πάικ και η αυθεντικότητά της επιβεβαιώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατικών πάρκων του Αρκάνσας. Σύμφωνα με την περιγραφή των ειδικών, πρόκειται για ένα λείο, σχεδόν διάφανο διαμάντι με επίπεδη επιφάνεια, περίπου στο μέγεθος μικρής χάντρας.

Η Σμιθ έδωσε στο εύρημά της το όνομα «Liberty Za’Novia Diamond», τιμώντας τα εγγόνια της αλλά και την επικείμενη 250ή επέτειο από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ιστορία της συγκίνησε ιδιαίτερα τους υπευθύνους του πάρκου, καθώς -όπως ανέφεραν σε ανάρτησή τους- η γυναίκα περνά μια δύσκολη προσωπική περίοδο μετά την απώλεια του πατέρα και του γιου της. «Ήταν γραφτό να συμβεί», σχολίασαν χαρακτηριστικά.

Το μοναδικό πάρκο στις ΗΠΑ όπου κρατάς ό,τι βρίσκεις

Το Crater of Diamonds State Park θεωρείται ένα από τα πιο ασυνήθιστα αξιοθέατα της Αμερικής. Πρόκειται για τη μοναδική δημόσια προσβάσιμη ηφαιστειακή περιοχή στον κόσμο όπου οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν φυσικά διαμάντια στο φυσικό τους κοίτασμα.

Στην «καρδιά» του πάρκου βρίσκεται ένα τεράστιο οργωμένο χωράφι άνω των 15 εκταρίων, όπου καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες ψάχνουν για πολύτιμους λίθους, ορυκτά και σπάνια πετρώματα.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι κάθε εύρημα ανήκει αποκλειστικά σε εκείνον που το ανακαλύπτει.

Από το 1972, όταν η περιοχή μετατράπηκε επίσημα σε κρατικό πάρκο, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 37.000 διαμάντια που βρέθηκαν από επισκέπτες.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά ευρήματα παραμένει το περίφημο «Uncle Sam», ένα διαμάντι 40,23 καρατίων που ανακαλύφθηκε το 1924 και εξακολουθεί να θεωρείται το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόσφατη ανακάλυψη της Σμιθ επαναφέρει το ενδιαφέρον γύρω από το ιδιαίτερο αυτό σημείο του Αρκάνσας, όπου κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι δοκιμάζουν την τύχη τους με την ελπίδα ότι θα ζήσουν τη δική τους μεγάλη στιγμή.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ