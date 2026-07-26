Ζευγάρι ζει για περισσότερα από 20 χρόνια σε ακατοίκητο νησί: «Έχουμε τον δικό μας ρυθμό»

Ένα μικρό νησί στην Κροατία προσφέρει καταφύγιο απόλυτης ηρεμίας, με τους ελάχιστους κατοίκους του να επιλέγουν έναν τρόπο ζωής μακριά από τον θόρυβο, τα οχήματα και τους αστικούς ρυθμούς.

Ο Βέρνερ και η σύζυγός του Άνα ζουν εδώ και πάνω από 20 χρόνια στο μικρό κροατικό νησί Μάλι Σρακάνε, γνωστό για την παρθένα φύση και τη χαλαρή του ατμόσφαιρα. Σε αυτό δεν υπάρχουν καταστήματα, ούτε εστιατόρια ή τυπικές αστικές υπηρεσίες, παρά μόνο παρθένα και άγρια φύση.

Το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει εκεί πριν από 21 χρόνια, επειδή ο γιος τους υπέφερε από άσθμα και χρειαζόταν ένα μέρος κοντά στη φύση. «Ήρθαμε επειδή ο γιος μας είχε άσθμα και ο γιατρός τον ρώτησε: "Θα πας στο βουνό ή στη θάλασσα;", και εκείνου του άρεσε η κατάδυση. Γι' αυτό ήρθαμε. Υπήρχε πολύ κρασί, λαχανικά, αυτό το νησί ήταν πλούσιο. Πιστεύω ότι ήρθαμε σε μια εποχή που υπήρχε ακόμα πραγματική ζωή, η ζωή με τον παλιό τρόπο», εξηγεί το ζευγάρι στο κροατικό μέσο Dalmacija Danas.

Χωρίς δρόμους, θορύβους και... άγχος

Δεν υπάρχουν δρόμοι, ενώ ο πιο αστικός ήχος είναι αυτός από τις καμπάνες της εκκλησίας, οι οποίες αντηχούν ιδιαίτερα στη γιορτή της Παναγίας του Καρμήλου ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να ειδοποιήσουν τους κατοίκους του γειτονικού νησιού, Βέλι Σρακάνε.

«Έχεις αυτή τη ζωή χωρίς στρες. Για εμάς, το να πάμε στην πόλη είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο θόρυβος, τα πλήθη, όλοι να κορνάρουν... Βρισκόμαστε εδώ περίπου 20 χρόνια και απλά ηρεμείς. Έχουμε τον δικό μας ρυθμό», σημειώνει από την πλευρά του ο Ίγκορ Ρουκάβινα, κάτοικος του νησιού Βέλι Σρακάνε, όπου ζει επίσης με τη σύζυγό του Μπλάνκα.

Σε αντίθεση με το Μάλι, το Βέλι Σρακάνε έχει τρεις κατοίκους: το ζεύγος Ρουκάβινα και έναν ψαροντουφεκά με το όνομα Ντουμπράβκο Μπαλένοβιτς, ο οποίος εξηγεί ότι στο νησί έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν. «Έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, ίντερνετ, αλλά δεν υπάρχει φυσική σύνδεση. Ωστόσο, αυτές οι ελλείψεις μπορούν να επιλυθούν εύκολα με λίγη καλή θέληση και κατανόηση προς τους ανθρώπους που ζουν εδώ».

Ζώντας σε ένα φυσικό περιβάλλον, οι κάτοικοι είναι εκτεθειμένοι σε πιο ανθρώπινα προβλήματα, όπως η ξηρασία, η οποία προκαλεί, ανάλογα με τη σεζόν, ελλείψεις σε φρούτα και λαχανικά. Όταν συμβαίνει αυτό, οι λίγοι κάτοικοι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν καρπούζια και αρκούνται σε λαχανικά που απαιτούν λιγότερο νερό, όπως ντομάτες, πιπεριές ή φασόλια.

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