Τους έκοψαν το πότισμα λόγω ξηρασίας ενώ data center κατανάλωνε εκατομμύρια λίτρα νερού κρυφά

Οργή στην Τζόρτζια μετά την αποκάλυψη ότι γιγαντιαίο data center κατανάλωνε τεράστιες ποσότητες νερού εν μέσω ξηρασίας, τη στιγμή που οι κάτοικοι της περιοχής καλούνταν να περιορίσουν τη χρήση.

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην πολιτεία της Τζόρτζια οι αποκαλύψεις γύρω από τη λειτουργία ενός τεράστιου κέντρου δεδομένων, το οποίο φέρεται να κατανάλωνε εκατοντάδες εκατομμύρια λίτρα νερού, την ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής καλούνταν να περιορίσουν ακόμη και το πότισμα των κήπων τους λόγω ξηρασίας.

Η υπόθεση αφορά την περιοχή του Fayetteville, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Ατλάντα, όπου κάτοικοι άρχισαν να παρατηρούν σημαντική μείωση στην πίεση του νερού στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές ζητούσαν από τους πολίτες να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση νερού εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων ξηρασίας και πυρκαγιών.

Η έρευνα των υπηρεσιών ύδρευσης αποκάλυψε ότι πίσω από το πρόβλημα βρισκόταν ένα τεράστιο data center της εταιρείας QTS, το οποίο βρισκόταν υπό κατασκευή και είχε συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης μέσω δύο βιομηχανικών παροχών νερού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, η μία σύνδεση λειτουργούσε χωρίς να έχει δηλωθεί επίσημα στην υπηρεσία ύδρευσης, ενώ η δεύτερη δεν είχε συνδεθεί ποτέ με λογαριασμό χρέωσης. Ως αποτέλεσμα, η εγκατάσταση κατανάλωσε σχεδόν 30 εκατομμύρια γαλόνια νερού - ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 113 εκατομμύρια λίτρα.

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι η ανεξέλεγκτη κατανάλωση διήρκεσε περίπου τέσσερις μήνες, αν και η ίδια η εταιρεία παραδέχεται ότι ενδέχεται να συνεχιζόταν για περισσότερο από έναν χρόνο.

Έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα

Η αποκάλυψη προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα επειδή το data center δεν τιμωρήθηκε με πρόστιμο, παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε κατά πολύ τα συμφωνημένα όρια κατανάλωσης. Η εταιρεία κλήθηκε τελικά να πληρώσει καθυστερημένο λογαριασμό ύψους περίπου 150.000 δολαρίων, τον οποίο εξόφλησε μετά την ειδοποίηση.

Η διευθύντρια του συστήματος ύδρευσης της κομητείας, Vanessa Tigert, απέδωσε το περιστατικό σε προβλήματα προσωπικού και στη μετάβαση του δικτύου σε νέους «έξυπνους» μετρητές κατανάλωσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες της περιοχής δεν είχαν εμπειρία στη διαχείριση τόσο μεγάλων εγκαταστάσεων.

Τη δημόσια κατακραυγή ενίσχυσε η στάση των τοπικών αρχών, οι οποίες χαρακτήρισαν την QTS «σημαντικό πελάτη» και επέλεξαν να μην προχωρήσουν σε κυρώσεις. Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από τον δικηγόρο και κάτοικο της περιοχής James Clifton, ο οποίος κατηγόρησε τις αρχές ότι αντιμετωπίζουν τις μεγάλες εταιρείες με προνομιακό τρόπο εις βάρος των πολιτών.

Η ερμηνεία της εταιρείας

Από την πλευρά της, η QTS που ανήκει στον επενδυτικό κολοσσό Blackstone, υποστήριξε ότι η αυξημένη κατανάλωση σχετιζόταν αποκλειστικά με τις εργασίες κατασκευής και διαβεβαίωσε ότι όταν το κέντρο δεδομένων τεθεί πλήρως σε λειτουργία θα χρησιμοποιεί σύστημα ψύξης κλειστού κυκλώματος με πολύ μικρότερες ανάγκες σε νερό.

Η υπόθεση, πάντως, έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στην περιοχή, με το δημοτικό συμβούλιο του Fayetteville να προχωρά σε απαγόρευση νέων αδειών για κατασκευή data centers εντός των ορίων της πόλης.

