Η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο: Πώς οι ιδιοκτήτες της Walmart απέκτησαν περιουσία 228 δισ. ευρώ

Η οικογένεια Walton, ιδιοκτήτρια της Walmart, παραμένει η πλουσιότερη στον κόσμο με περιουσία 228 δισ. ευρώ και συμμετοχές σε κορυφαίες αθλητικές ομάδες, μεταξύ αυτών και η Άρσεναλ.

Όταν γίνεται λόγος για τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, τα ονόματα των Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος ή Μπερνάρ Αρνό κυριαρχούν στις λίστες. Ωστόσο, σε επίπεδο οικογενειακού πλούτου, καμία δυναστεία δεν πλησιάζει την οικονομική ισχύ της οικογένειας Ουόλτον, που βρίσκεται πίσω από την αυτοκρατορία της Walmart.

Η οικογένεια που δημιούργησε τη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής παγκοσμίως διαθέτει σήμερα περιουσία που εκτιμάται στα 267 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 228 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Forbes.

Η ιστορία της οικονομικής ανόδου των Walton ξεκινά τη δεκαετία του 1960, όταν οι αδελφοί Σαμ και Μπαντ Ουόλτον ίδρυσαν το πρώτο κατάστημα Walmart στο Αρκάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο βασίστηκε στις χαμηλές τιμές και στην ανάπτυξη καταστημάτων σε μικρότερες πόλεις και αγροτικές περιοχές, στρατηγική που αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη.

Σήμερα, η Walmart αποτελεί τον μεγαλύτερο λιανοπωλητή στον κόσμο, με περισσότερα από 10.700 καταστήματα σε 19 χώρες και εργατικό δυναμικό που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια εργαζομένους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, περίπου το 45% της εταιρείας εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια των απογόνων του Σαμ και του Μπαντ Ουόλτον. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα παιδιά του Σαμ Ουόλτον, Ρομπ, Τζιμ και Άλις, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας που διατηρούν σημαντική επιρροή στη διοίκηση και στις επενδυτικές κινήσεις του ομίλου.

Η οικονομική ισχύς της οικογένειας ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μέσω του γάμου της Αν Ουόλτον με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Stan Kroenke, ο οποίος έχει δημιουργήσει μία από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο Kroenke διαθέτει συμμετοχές ή πλήρη ιδιοκτησία σε κορυφαίες ομάδες διαφορετικών αθλημάτων, μεταξύ των οποίων οι Los Angeles Rams στο NFL, οι Denver Nuggets στο NBA, οι Colorado Avalanche στο NHL, οι Colorado Rapids στο MLS, αλλά και η αγγλική Άρσεναλ.

Παράλληλα, ο Rob Walton προχώρησε το 2022 στην εξαγορά των Denver Broncos του NFL έναντι 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία της οικογένειας στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Πέρα από το επιχειρηματικό τους αποτύπωμα, οι Ουόλτον θεωρούνται πλέον μία από τις πλέον επιδραστικές οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με παρουσία που εκτείνεται από το λιανεμπόριο μέχρι τα media, τις επενδύσεις και τον διεθνή αθλητισμό.

