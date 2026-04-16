Δυο έφηβοι βρήκαν διαμάντι 709 καρατίων αξίας 5 εκατ. και πήραν μόλις 67.000 ευρώ

Δύο έφηβοι ανακάλυψαν το «διαμάντι της ειρήνης» στη Σιέρα Λεόνε. Πωλήθηκε εκατομμύρια, αλλά οι ίδιοι έλαβαν ελάχιστα χρήματα.

Μια ιστορία που αναδεικνύει τις αντιφάσεις της βιομηχανίας διαμαντιών εκτυλίχθηκε στη Σιέρα Λεόνε, όταν δύο έφηβοι ανακάλυψαν έναν από τους μεγαλύτερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο, χωρίς ωστόσο να έχουν το ανάλογο οικονομικό όφελος.

Το 2017, οι τότε 16χρονοι Komba Johnbull και Andrew Saffea εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο «διαμάντι της ειρήνης», ένα εύρημα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς.

Παρά τις πιέσεις για παράνομη πώληση, ο ιδιοκτήτης του ορυχείου, Emmanuel Momoh, παρέδωσε την πέτρα στις αρχές. Το διαμάντι βγήκε σε δημοπρασία και αγοράστηκε τελικά από τον Βρετανό επιχειρηματία Laurence Graff έναντι περίπου 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων (πάνω από 5 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, η αμοιβή για τους δύο νεαρούς ήταν δυσανάλογα μικρή. Όπως προέβλεπε η συμφωνία, έλαβαν περίπου 67.000 ευρώ, ενώ μέρος των εσόδων κατευθύνθηκε στο κράτος και σε τοπικές υποδομές.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τις χρόνιες παθογένειες στον τομέα των ορυχείων της χώρας, ο οποίος έχει συνδεθεί ιστορικά με συγκρούσεις και εκμετάλλευση, ιδίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της περιόδου 1991–2002.

Σήμερα, οι ζωές των δύο ανδρών παραμένουν μακριά από την εικόνα πλούτου που θα ανέμενε κανείς. Ο Johnbull εργάζεται ως τεχνίτης, ενώ ο Saffea απασχολείται σε στάβλο, με τους ίδιους να αναγνωρίζουν ότι, παρά την ευκαιρία που τους δόθηκε, τα χρήματα δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα μπορούσαν. Παράλληλα, εκφράζουν την άποψη ότι η ανακάλυψή τους δεν αναγνωρίστηκε ποτέ στον βαθμό που έπρεπε.

