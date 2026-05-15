Εργαζόμενος σε πανεπιστημιακό εργαστήριο προσπάθησε να δηλητηριάσει συνάδελφο ερευνητή λόγω προαγωγής και μη συμμόρφωσης στους κανόνες.

Σκοτεινή υπόθεση φθόνου και εκδίκησης ήρθε στο φως στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, όπου ο 41χρονος Μακότο Κουρόντα, εργαζόμενος σε εργαστήριο, ομολόγησε ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει συνάδελφό του επειδή ένιωθε αδικημένος από μια προαγωγή.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο Κουρόντα κατηγορείται για επικίνδυνη έκθεση σε κίνδυνο και νόθευση προϊόντος με πρόθεση την πρόκληση βλάβης ή θανάτου. Σύμφωνα με την ομολογία του, έριξε παραφορμαλδεΰδη και χλωροφόρμιο στο μπουκάλι με το νερό του συναδέλφου του, ενώ τοποθέτησε χημικά και στα παπούτσια εργασίας του θύματος.

Οι δύο άνδρες εργάζονταν μαζί στο Ινστιτούτο Έρευνας Γρίπης στο Μάντισον για πέντε χρόνια. Παρόλο που αρχικά ήταν κοντά, η σχέση τους είχε διαρραγεί, με τον Κουρόντα να συσσωρεύει οργή για διάφορους λόγους.

Πώς ξεσκεπάστηκε;

Το θύμα υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν προσπάθησε να πιει νερό από το μπουκάλι του. Έφτυσε αμέσως τη γουλιά λόγω της περίεργης γεύσης, ενώ άλλος συνάδελφος επιβεβαίωσε ότι το μπουκάλι είχε παράξενη οσμή.

Λίγες ημέρες αργότερα, ένιωσε μια έντονη μυρωδιά να αναδύεται από τα παπούτσια του και κάλεσε την αστυνομία. Οι αναλύσεις έδειξαν τόσο υψηλή συγκέντρωση χλωροφορμίου που οι δοκιμαστικές ταινίες δεν μπορούσαν να δώσουν ακριβές αποτέλεσμα.

Οι εξωφρενικές δικαιολογίες για την επίθεση και η χρήση του ChatGPT

Παραδόξως, ο Κουρόντα παραδέχθηκε την πράξη του τόσο στο θύμα όσο και σε έναν καθηγητή του πανεπιστημίου.

Ως λόγους για την επίθεση ανέφερε την προαγωγή που πήρε ο αντίζηλος, την οποία θεωρούσε αδικαιολόγητη και το γεγονός πως ο συνάδελφός του δεν τηρούσε τους κανόνες του εργαστηρίου (δεν φορούσε ποδιά και προστατευτικά γυαλιά).

Ο δράστης παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να ενημερωθεί για την ποσότητα των χημικών που απαιτούνταν για να επιτύχει τον σκοπό του, ισχυριζόμενος ότι ήθελε απλώς να κάνει το θύμα να αρρωστήσει ή να βγάλει εξανθήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά στους ανακριτές, ήθελε ο συνάδελφός του να «νιώσει άσχημα» γιατί «κακά πράγματα συμβαίνουν σε κακούς ανθρώπους».

Ο Ιαπωνικής καταγωγής ερευνητής παραμένει υπό κράτηση, ενώ η πανεπιστημιακή κοινότητα παραμένει σοκαρισμένη από τη χρήση επιστημονικών γνώσεων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη διάπραξη ενός τέτοιου εγκλήματος.