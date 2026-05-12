Ο Άδωνις ανέβασε την «αυθεντική» φωτογραφία: «Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε μια παραποιημένη φωτογραφία από εξώφυλλο σέρβικου περιοδικού του 2024, η οποία χρησιμοποιήθηκε εναντίον του.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε δημόσια καταγγελία σχετικά με τη χρήση παραποιημένου φωτογραφικού υλικού που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με σκοπό να πλήξει τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο υπουργός έδωσε στη δημοσιότητα την αυθεντική φωτογραφία, εξηγώντας πώς στήθηκε η ψηφιακή απάτη.

Από εξώφυλλο σέρβικου περιοδικού η φωτογραφία, υποστηρίζει

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα εξώφυλλο σέρβικου περιοδικού από το 2024 και προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα της ελληνικής εφημερίδας «Το Παρασκήνιο», δημιουργώντας ένα ψεύτικο αποτέλεσμα.

«Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Χ, συμπληρώνοντας: «Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο».

Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο… pic.twitter.com/mVyfCZevgs — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

«Είναι προϊόν AI»

Νωρίτερα, ο υπουργός είχε απαντήσει σε άλλη φωτογραφία που κυκλοφορούσε και εμφάνιζε έναν άνδρα και μια γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε κατηγορηματικά πως η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει τον ίδιο και είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

«Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν "σκάνδαλο" δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία», υπογράμμισε, ζητώντας να μείνει η τοξικότητα εκτός της πολιτικής ζωής.

Όχι μόνον η φωτό ήταν ψεύτικη αυτή καθαυτή, αλλά και η αναφορά στο «Παρασκήνιο» ως δήθεν αρχική πηγή μέσα στην φωτό, ήταν και αυτή ψεύτικη και προϊόν AI. Στην πραγματικότητα κάποιοι έστησαν όλο αυτό απλά και μόνον για να μου προξενήσουν ζημιά. Τρομακτική όμως η ταχύτητα με την… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ