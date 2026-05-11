Πανικός στο Ελ. Βενιζέλος μετά από αναγκαστική προσγείωση: Eπιβάτες εκκένωσαν έντρομοι το αεροπλάνο

Η πτήση Αθήνα Μόναχο επέστρεψε λίγα λεπτά μετά την απογείωση λόγω τεχνικού προβλήματος, με τους επιβάτες να αποβιβάζονται εκτάκτως.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν αεροσκάφος της Lufthansa που είχε απογειωθεί με προορισμό το Μόναχο αναγκάστηκε να επιστρέψει εκτάκτως στην Αθήνα, λόγω τεχνικού προβλήματος που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πρόκειται για την πτήση 1753 της Lufthansa, η οποία απογειώθηκε από το «Ελ. Βενιζέλος» στις 18:19. Περίπου δεκαέξι λεπτά αργότερα, γύρω στις 18:35, το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι το αεροσκάφος θα έπρεπε να επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Η επιστροφή στην Αθήνα και η εκκένωση

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς πρόβλημα, ωστόσο αμέσως μετά ξεκίνησε διαδικασία έκτακτης εκκένωσης του αεροσκάφους. Οι αεροσυνοδοί άνοιξαν τις πόρτες, ενεργοποίησαν τις φουσκωτές τσουλήθρες διαφυγής και κάλεσαν τους επιβάτες να εγκαταλείψουν γρήγορα το αεροπλάνο.

Για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση στην καμπίνα, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να αποβιβαστούν άμεσα, ακολουθώντας τις οδηγίες του πληρώματος. Η εικόνα με την εκκένωση μέσω των τσουληθρών προκάλεσε ένταση, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τόσο οι επιβάτες όσο και το προσωπικό είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο είχαν ήδη αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις ασφαλείας του αεροδρομίου, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Πυροσβέστες και προσωπικό ασφαλείας καθοδηγούσαν τους ταξιδιώτες προς ασφαλές σημείο, ενώ οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν χωρίς να αναφερθεί σοβαρός τραυματισμός.

Η πτήση είχε ξεκινήσει κανονικά με προορισμό το Μόναχο, όμως το τεχνικό πρόβλημα που δηλώθηκε από τον πιλότο οδήγησε στην απόφαση για άμεση επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης γίνεται συνήθως για λόγους πρόληψης, ώστε το αεροσκάφος να ελεγχθεί από τεχνικά συνεργεία και να μη συνεχίσει το ταξίδι με πιθανό ρίσκο.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση στο αεροδρόμιο, χωρίς όμως να υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα στην προσγείωση. Το πιο δύσκολο κομμάτι για τους επιβάτες ήταν η έκτακτη αποβίβαση, καθώς η χρήση των τσουληθρών διαφυγής γίνεται μόνο όταν το πλήρωμα κρίνει ότι πρέπει να αδειάσει άμεσα το αεροσκάφος.

Οι επιβάτες οδηγήθηκαν σε ασφαλή χώρο, ενώ αναμένονται νεότερες ενημερώσεις για το ακριβές είδος του τεχνικού προβλήματος και για το πώς θα συνεχιστεί το ταξίδι τους προς το Μόναχο.

