Άδωνις Γεωργιάδης: «Ψεύτικη η φωτογραφία που κυκλοφορεί - Αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά για τη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Κάνει λόγο για πιθανό προϊόν AI και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες.

Με δημόσια ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε για τη φωτογραφία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και στην οποία εμφανίζεται ένας άνδρας με μια γυναίκα σε προσωπική στιγμή.

Ο υπουργός Υγείας διέψευσε κατηγορηματικά ότι πρόκειται για τον ίδιο, υποστηρίζοντας πως η εικόνα είναι «πιθανότατα προϊόν AI», ενώ έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησης και προσωπικής επίθεσης.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι αρκετοί χρήστες επιχείρησαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με τον ίδιο, με στόχο -όπως αναφέρει- να πληγεί η δημόσια εικόνα και η προσωπικότητά του.

Παράλληλα, τόνισε πως η υπόθεση αναδεικνύει τον κίνδυνο παραπληροφόρησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «τίθεται το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε».

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτική κριτική πρέπει να γίνεται πάνω στις θέσεις και τις πράξεις ενός πολιτικού προσώπου και όχι μέσω «φημών, ψεύτικων εικόνων και προσωπικών επιθέσεων».

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε χρήστη των social media που -όπως ισχυρίζεται- άφηνε υπαινιγμούς εις βάρος του μέσω σχετικής δημοσίευσης. Όπως είπε, ζήτησε την άμεση απόσυρση της ανάρτησης, διαφορετικά θα προχωρούσε σε νομικές ενέργειες.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως όποιος συνεχίσει να διακινεί τη συγκεκριμένη φωτογραφία παρουσιάζοντάς την ως αυθεντική ή συνδέοντάς την με το πρόσωπό του, «θα τον συναντήσει στα δικαστήρια».

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας κάλεσε να μείνει «η τοξικότητα έξω από την πολιτική ζωή», υποστηρίζοντας ότι η μετατροπή μίας «ψεύτικης ή αμφιλεγόμενης φωτογραφίας» σε πολιτικό σκάνδαλο εξυπηρετεί μόνο σκοπιμότητες.

Οι αναρτήσεις

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου. Πριν όμως αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε ο,τιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες παιδιά και προσωπικές ζωές. Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου . Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου. Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις. Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν «σκάνδαλο» μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν. Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026

Ο @DimitrisSavvid4 αρχικά ανέβασε την πρώτη ανάρτηση, χωρίς πράγματι να γράφει το όνομα μου αλλά φωτογραφίζοντας με. Από κάτω εκατοντάδες σχόλια έβριζαν εμένα και την οικογένειά μου. Όταν το αντιλήφθηκα, τον κάλεσα δημοσίως να το κατεβάσει, ειδάλλως θα προέβαινα σε νομικές ενέργειες, καθώς η σχετική φωτό που κυκλοφορεί είναι ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Σε 5’ αρχικά κατέβασε την ανάρτηση, φαίνεται στην 2η φωτό και μετά ανέβασε αυτή την δακρύβρεχτη ανάρτηση του https://facebook.com/share/1CMC7EZQry/?mibextid=wwXIfr για την δήθεν υπεράσπιση της Ελευθερίας του λόγου κλπ και ότι πουθενά δεν ανέφερε και δεν εννοούσε εμένα... τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση σας. Ξεκαθαρίζω όποιος διακινεί την φωτό αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026

