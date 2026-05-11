Η Αυστραλία χρησιμοποιεί το μαλλί προβάτου για να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα στη γεωργία της

Η Αυστραλία φαίνεται πως βρήκε μια απρόσμενη λύση για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης γεωργίας: την υποβάθμιση του εδάφους. Αντί να στραφεί αποκλειστικά σε πιο σύνθετες ή ακριβές τεχνολογίες, αξιοποιεί ένα υλικό που διαθέτει σε τεράστιες ποσότητες και για χρόνια έμενε αναξιοποίητο: το μαλλί προβάτου.

Η ιδέα είναι απλή, αλλά έξυπνη. Ανακυκλωμένο και επεξεργασμένο μαλλί τοποθετείται πάνω σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις ως φυσική κάλυψη του εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας, στην επιστροφή θρεπτικών στοιχείων στο χώμα και στη σταδιακή βελτίωση της φυσικής γονιμότητας της γης.

Το υλικό που έγινε λύση

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Η Αυστραλία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μαλλιού στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα διάβρωσης και ερημοποίησης σε μεγάλες αγροτικές περιοχές. Η μείωση της διεθνούς ζήτησης για μαλλί είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρεύονται τεράστιες ποσότητες χωρίς εμπορική διέξοδο, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 200.000 τόνους τον χρόνο που έμεναν ουσιαστικά αναξιοποίητοι.

Το πρόβλημα στα αυστραλιανά εδάφη έχει βαθιές ρίζες. Δεκαετίες εντατικής καλλιέργειας, σε συνδυασμό με συχνές ξηρασίες, έχουν οδηγήσει σε απώλεια οργανικής ύλης, συμπίεση του εδάφους και μείωση των μικροοργανισμών που είναι απαραίτητοι για να παραμένει η γη παραγωγική. Όταν το χώμα χάνει αυτή τη φυσική του «ζωή», δεν αρκεί απλώς να ποτιστεί περισσότερο. Χρειάζεται να ανακτήσει τη δομή και τη γονιμότητά του.

Το μέγεθος του προβλήματος είναι τεράστιο για μια χώρα που διαθέτει περισσότερα από 427 εκατομμύρια εκτάρια αγροτικής γης και αγροτική παραγωγή που ξεπερνά τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Σε περιοχές όπως η Νέα Νότια Ουαλία, ο οργανικός άνθρακας του εδάφους μειώθηκε πάνω από 3% την περίοδο 2006 με 2020, ενώ στη Δυτική Αυστραλία η διάβρωση από τον άνεμο μπορεί να απομακρύνει έως και 1,8 τόνους χώματος ανά εκτάριο κάθε χρόνο.

Το μαλλί λειτουργεί σαν φυσικό προστατευτικό στρώμα. Η κερατίνη που υπάρχει στις ίνες του μπορεί να συγκρατήσει έως και το διπλάσιο του βάρους της σε νερό, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μικρές θήκες αέρα που βοηθούν στην καλύτερη οξυγόνωση των συμπιεσμένων εδαφών. Με απλά λόγια, το χώμα αναπνέει καλύτερα, χάνει λιγότερη υγρασία και σταδιακά αποκτά καλύτερες συνθήκες για να στηρίξει τις καλλιέργειες.

Τα πρώτα αποτελέσματα από δοκιμές σε διάφορες περιοχές της Αυστραλίας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η χρήση επεξεργασμένου μαλλιού φαίνεται να μειώνει την εξάτμιση του νερού έως και 35%, ενώ αυξάνει τη μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους κατά 30% έως 50%. Πρόκειται για δύο στοιχεία καθοριστικά σε περιοχές που δοκιμάζονται συχνά από ξηρασία και απώλεια γονιμότητας.

Σε ορισμένες καλλιέργειες, μάλιστα, έχουν καταγραφεί αυξήσεις στην παραγωγή έως και 18%. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται στην καλύτερη ποιότητα του εδάφους και στη μεγαλύτερη ικανότητά του να κρατά υγρασία στα ξηρά διαστήματα. Έτσι, ένα υλικό που θεωρούνταν σχεδόν πρόβλημα για την αγορά, μετατρέπεται σε εργαλείο για την αγροτική παραγωγή.

