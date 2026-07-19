Στο γήπεδο η Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ: Ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ και το στιγμιότυπο με τον Ρονάλντο

Με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ ξεκίνησε ο τελικός Ισπανία - Αργεντινή, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ στις εξέδρες.

Λίγο πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ, η τελετή έναρξης ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η διοργάνωση φιλοξενείται σε αμερικανικό έδαφος. Ξεχωριστή παρουσία στις εξέδρες είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα παρακολουθήσει τον τελικό μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ. Η παρουσία του έγινε αντιληπτή όταν αρκετά ελικόπτερα πέταξαν πάνω από το στάδιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβαίνει σε ένα από αυτά, φτάνοντας στον χώρο της αναμέτρησης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η κάμερα του σταδίου κατέγραψε το προεδρικό ζεύγος κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ χιλιάδες φίλαθλοι παρακολουθούσαν την ανάκρουση των εθνικών ύμνων πριν από την έναρξη του κορυφαίου αγώνα της διοργάνωσης. Παρότι στον τελικό συμμετέχουν Ισπανία και η Αργεντινή, πριν από τους εθνικούς ύμνους των δύο φιναλίστ ακούστηκε και ο αμερικανικός ύμνος, καθώς αποτελεί καθιερωμένο μέρος της τελετής έναρξης μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων που διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αργότερα, και ενώ ο τελικός Ισπανία - Αργεντινή βρίσκεται σε εξέλιξη, τα βλέμματα τράβηξε η στιγμή που ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου Ρονάλντο Ναζάριο (Ronaldo 9) παρέδωσε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σαν να ήταν μωρό με τον δεύτερο να το κανακεύει μπροστά στις κάμερες και στους χιλιάδες φιλάθλους που βρίσκονταν στο στάδιο.

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