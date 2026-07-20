Κυριάκος Μητσοτάκης από ΟΑΚΑ: «Η Ισπανία κέρδισε δίκαια, μάθημα που το βλέπουμε στην πολιτική» (vid)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε τα έργα συντήρησης και αναβάθμισης στο ΟΑΚΑ, ανακοινώνοντας τη μετατροπή του σε έναν σύγχρονο αθλητικό και πράσινο πνεύμονα.

Το ΟΑΚΑ επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/7) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η συνολική παρέμβαση ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, με περισσότερα από 60 εκατομμύρια να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τι αλλάζει στο ΟΑΚΑ

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το 2019 το συγκρότημα παραλήφθηκε σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, αλλά πλέον έχουν προχωρήσει σημαντικά έργα, όπως:

Η επισκευή του κεντρικού στεγάστρου Καλατράβα και του ποδηλατοδρομίου

Η παραχώρηση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ

Η πλήρης ανακατασκευή των 12 κολυμβητικών δεξαμενών, που καθιστούν το κολυμβητήριο το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια

Η αναμόρφωση των δύο προπονητηρίων και οι περιβαλλοντικές φυτεύσεις

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η αντικατάσταση του τσιμέντου από ένα νέο πάρκο αναψυχής, ώστε το ΟΑΚΑ να εξυπηρετεί τους 15.000 καθημερινούς αθλητές αλλά και να αποτελέσει έναν προσβάσιμο χώρο πρασίνου για τα βόρεια προάστια.

«Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν, αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια, τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δρομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στο χώρο όπου σήμερα κυριαρχεί το τσιμέντο, ένα καινούργιο πάρκο έτσι ώστε να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια έναν ακόμη χώρο αναψυχής και πρασίνου και να αυξήσουμε συνολικά τους επισκέπτες του χώρου

Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη χώρα. Το Ελληνικό που είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη δυναμική θα αποκτήσει πολύ σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης και πρασίνου που θα δοθούν προς χρήση στους δημότες των νοτιών προαστίων, αλλά όχι μόνο, και βέβαια θέλω να συμπεριλάβω σε αυτό και το γεγονός ότι επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται εντός σχολικών χώρων.

Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" το οποίο πιστεύω πολύ δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες αλλά επισκευάζει και όλα τα μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται έξω από τα σχολεία έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μια ακόμα ευκαιρία άθλησης και αναψυχής».

Το σχόλιο για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Ισπανία

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ, σημείωσε: «Κέρδισε δίκαια, καθώς ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι σταρ, απαιτεί ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα».

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