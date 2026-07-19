Σάντσεθ - Τραμπ: Το «μπιφ» της χρονιάς σε ζωντανή μετάδοση από τις κερκίδες του Μουντιάλ

Ο Πέδρο Σάντσεθ θα καθίσει δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στον τελικό του Μουντιάλ 2026, παρά τις έντονες πολιτικές διαφωνίες που έχουν προκαλέσει ένταση στις σχέσεις τους.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, τα βλέμματα δεν θα στραφούν μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Στην εξέδρα των επισήμων θα υπάρχει ένα πολιτικό τετ-α-τετ που αναμένεται να προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα βρεθεί στο ίδιο θεωρείο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνύπαρξή τους έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν περάσει από ένταση, δημόσιες αντιπαραθέσεις και σημαντικές διαφωνίες σε θέματα άμυνας και διεθνών σχέσεων. Το θεωρείο του τελικού στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ, χωρητικότητας 82.500 θεατών, αναμένεται να μετατραπεί σε ένα σημείο όπου η αθλητική γιορτή θα συναντήσει την πολιτική πραγματικότητα.

Οι διαφωνίες Σάντσεθ – Τραμπ που έφεραν την ένταση

Η σχέση ανάμεσα στον Πέδρο Σάντσεθ και τον Ντόναλντ Τραμπ έχει δοκιμαστεί το τελευταίο διάστημα. Κεντρικά σημεία αντιπαράθεσης αποτέλεσαν η άρνηση της Ισπανίας να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, αλλά και η διαφωνία σχετικά με τη χρήση ισπανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει ασκήσει σκληρή κριτική στην ισπανική κυβέρνηση, φτάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει την Ισπανία «κακό και άδικο εταίρο» στο ΝΑΤΟ και να ζητήσει αυστηρότερη στάση απέναντί της. Σε άλλη δημόσια τοποθέτησή του είχε υποστηρίξει ότι η χώρα δεν συνεργάζεται επαρκώς σε ζητήματα άμυνας, προκαλώντας αντιδράσεις στην Ισπανία.

Η προσπάθεια αποκλιμάκωσης πριν από τη μεγάλη συνάντηση

Παρά τις επιθέσεις, ο τόνος μεταξύ των δύο πλευρών προσπάθησε στη συνέχεια να χαμηλώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ισπανία είχε κάνει βήματα στο θέμα των αμυντικών δαπανών και εμφανίστηκε πιο συμφιλιωτικός, σημειώνοντας ότι η χώρα «διορθώνει» τη στάση της.

Από την ισπανική πλευρά, υπάρχει η εκτίμηση ότι οι δηλώσεις του Τραμπ συχνά αντανακλούν τον απρόβλεπτο τρόπο με τον οποίο ασκεί πολιτική και ότι η διπλωματική σχέση των δύο χωρών πρέπει να συνεχιστεί. Στο θεωρείο αναμένεται να βρεθούν επίσης ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια. Η παρουσία του Ισπανού μονάρχη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διατηρεί μια σταθερή σχέση διπλωματικού σεβασμού με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας συναντηθεί μαζί του αρκετές φορές.

Ένα θεωρείο γεμάτο πολιτικές αντιθέσεις

Ο Σάντσεθ δεν θα είναι ο μοναδικός ηγέτης που θα βρεθεί απέναντι στις πολιτικές ισορροπίες του Αμερικανού προέδρου. Στο ίδιο θεωρείο θα βρίσκονται επίσης η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, αλλά και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαντάνι, ένας από τους πιο έντονους πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ. Οι σχέσεις του Τραμπ με τον Καναδά και το Μεξικό έχουν επίσης περάσει περιόδους έντασης, κυρίως λόγω εμπορικών διαφορών και των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία T-MEC.

Από τη μεγάλη πολιτική συνάντηση θα απουσιάσει ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μέιλι. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα ταξιδέψει στον τελικό λόγω μιας προσωπικής προληπτικής συνήθειας που θεωρεί ότι έχει βοηθήσει την εθνική ομάδα της χώρας του να φτάσει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Ο Μέιλι έχει αναφέρει ότι ακολουθεί συγκεκριμένο τελετουργικό κατά τη διάρκεια των αγώνων και δεν θέλει να το αλλάξει πριν από τον τελικό.

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